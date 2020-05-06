  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mardin’de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Derik ilçesinde yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu nitelikli yağma suçundan 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 10:38:10 -
Mardin’de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Derik ilçesinde yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu nitelikli yağma suçundan 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu nitelikli yağma suçundan aranan ve 2014 yılından itibaren firari olan S.K. isimli şahsı Derik ilçesi Tepebağ Mahallesinde bulunan evinde saklandığını tespit etti. Saklandığı eve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan S.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı