Mardin ve Siirt'te 6 terörist etkisiz öldürüldü Mardin'in Derik ve Siirt’in Eruh kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda 6 terörist öldürüldü.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince operasyon düzenlendi. İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Mardin Derik kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığı JÖH Timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2️⃣ terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.



Bölgede operasyonlar devam etmektedir.



❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 27, 2019 Operasyonda, 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi. Eruh'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komanda ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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