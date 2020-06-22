Mardin Valisi Mahmut Demirtaş görevine başladı

MARDİN (AA) - Adana Valisi olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mardin Valisi olarak atanan Mahmut Demirtaş görevine başladı.

Demirtaş'ı, Valilik binasına gelişinde vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri karşıladı.

Vali Demirtaş burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık gören ve medeniyetler şehri Mardin'e hizmet etme imkanı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

- "Bu mozaiğe sonsuza dek sahip çıkacağız"

Mardin'de farklı etnik ve dini kökenden insanların hoşgörü şemsiyesi altında yüzyıllardır aynı kaderi ve sevinci paylaşmasının önemine vurgu yapan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bu noktada bize düşen en önmeli görev Mardin'in medeniyet mozaiğine sahip çıkmaktır. Biz bu mozaiğe sonsuza dek sahip çıkacağız. Bin yıllık kardeşliğimizi, birlik ve berberliğimizi daim kılacak adımları atmaya devam edeceğiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görecek, insanımızın kendi kültürü ve inancını gönül rahatlığıyla yaşayabilmesi için her türlü tedbiri alacağız. Her bir vatandaşımızın canı, malı namusu bize emanettir. Biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız."

Devletin sağladığı kamu kaynaklarını şeffaf bir biçimde kullanacaklarını kaydeden Demirtaş, "Daha müreffeh ve daha yaşanılabilir bir Mardin'i hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

- "Kapılarımız ardına kadar açık olacak"

Hizmet anlayışın temelinde "insanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarının yattığını kaydeden Demirtaş, "Kapılarımız Mardinli hemşehrilerimize ardına kadar açık olacak. Her vatandaşımızın derdine sıkıntısına çare olacağız. Devletimizin kapısını milletimizin her bir ferdine açık tutacak, kapısını çalmadık, sofrasına oturmadık, çayını içmedik tek bir hane bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.



