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Gündem Mardin Valiliği'nden son dakika yangın açıklaması! '1 ölü 10 yaralı'
Gündem

Mardin Valiliği'nden son dakika yangın açıklaması! '1 ölü 10 yaralı'

Yeniakit Publisher
2024-06-21 03:36:00 - 2024-06-21 04:45:00
Mardin Valiliği'nden son dakika yangın açıklaması! '1 ölü 10 yaralı'

Mardin Valiliği, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinden ilerleyen yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi kırsal alanlarında başlayan yangının, Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler Mahallesi istikametine doğru ilerlediği, yangın bölgesine ilk andan itibaren itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı araçlar ve ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yangının çıkmasına müteakip Köksalan ve Yücebağ Mahalleleri arasında yangına müdahale etmeye çalışan bir 1 vatandaşımız vefat etmiştir, 10 vatandaşımız yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır. Söz konusu yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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