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Mardin Valiliği açıkladı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Valiliği, Mazıdağı ve Derik ilçelerindeki 2 kırsal mahallede kısmi sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 09:09:00 -
Mardin Valiliği açıkladı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'de Mazıdağı ve Derik ilçelerinin 2 kırsal mahallesinde sokağa çıkma yasağı geldi.

Mardin Valiliği, 8 Ağustos 21.30^dan itibaren Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi ile mezralarında ve Derik ilçesi Çayköy Mahallesi mezraları ile kırsal alanlarında sokağa çıkma yasağı getirdi.

Yasağa mutlak suretle uyulması gerektiği belirtildi.

 

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