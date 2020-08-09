Mardin Valiliği açıkladı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Mardin Valiliği, Mazıdağı ve Derik ilçelerindeki 2 kırsal mahallede kısmi sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.
Mardin'de Mazıdağı ve Derik ilçelerinin 2 kırsal mahallesinde sokağa çıkma yasağı geldi.
Mardin Valiliği, 8 Ağustos 21.30^dan itibaren Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi ile mezralarında ve Derik ilçesi Çayköy Mahallesi mezraları ile kırsal alanlarında sokağa çıkma yasağı getirdi.
Yasağa mutlak suretle uyulması gerektiği belirtildi.