Mardin Ovası’nda çiftçiler soya fasulyesine yöneldi

Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, “Umarız iyi verim alırız ve çiftçimiz daha fazla kazanır” dedi. Dinler, şunları kaydetti: “İnşallah bundan sonra Mardin Ovası’nı soyayla buluşturacağız. Soya toprağı pek fazla yormuyor. Toprağa azot bırakıyor. Ondan sonra ekilecek ürünün veriminde de artış olur. Bir dönümden 600- 700 kilo buğday alıyorduk. Bizim beklentimiz az gübre kullanarak soyadan sonra ektiğimiz üründen 800 kilogram civarı buğday almak. Ama az gübre ve az su kullanacağız.”