Mardin Ovası’nda çiftçiler soya fasulyesine yöneldi
Mardin Ovası’nda mısıra alternatif olarak bin 600 dekar alana deneme amaçlı soya fasulyesi ekildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, “Umarız iyi verim alırız ve çiftçimiz daha fazla kazanır” dedi. Dinler, şunları kaydetti: “İnşallah bundan sonra Mardin Ovası’nı soyayla buluşturacağız. Soya toprağı pek fazla yormuyor. Toprağa azot bırakıyor. Ondan sonra ekilecek ürünün veriminde de artış olur. Bir dönümden 600- 700 kilo buğday alıyorduk. Bizim beklentimiz az gübre kullanarak soyadan sonra ektiğimiz üründen 800 kilogram civarı buğday almak. Ama az gübre ve az su kullanacağız.”