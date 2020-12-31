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Aktüel Mardin merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Aktüel

Mardin merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:17:59 -
Mardin merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

MARDİN (AA) - Mardin merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi, Kızıltepe ilçesi ve Aydın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlara ve şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

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