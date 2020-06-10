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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin MİT Bölge Başkanlığınca müştereken icra edilen Şehit J.Asb.Üçvş. Salih Yıldırım 2020-52 Operasyonu kapsamında 37 SGB 05001-19218 koordinatında PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde; 3 a

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin MİT Bölge Başkanlığınca müştereken icra edilen Şehit J.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 11:04:16 -
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin MİT Bölge Başkanlığınca müştereken icra edilen Şehit J.Asb.Üçvş. Salih Yıldırım 2020-52 Operasyonu kapsamında 37 SGB 05001-19218 koordinatında PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde; 3 a

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin MİT Bölge Başkanlığınca müştereken icra edilen Şehit J.Asb.Üçvş. Salih Yıldırım 2020-52 Operasyonu kapsamında 37 SGB 05001-19218 koordinatında PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde; 3 adet beyaz çuval içerisinde ayrı ayrı tamamlanmış 3 adet piknik tüpü (tuzaklamaya hazır ,fünyeler bağlanmış ,düzeneği bağlı değil), 3 adet plastik kap içerisinde yaklaşık 15 kilo amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, düzenekleri hazırlamak için yakaşık 30 metre kablo, 8’li banta sarılmış pil bloğu bulundu.

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