Mardin Derik TOKİ kura sonuçları isim listesi!
TOKİ Mardin Derik konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Derik TOKİ konutlarının kura çekilişi yapıldı. Mardin Derik TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. TOKİ Derik, 2+1 59 adet konut için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Mardin Derik kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Derik konut kura sonuçları çekilen kura sonucu açıklandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından Mardin ilinin Derik ilçesinde 110 adet konut, 1 adet 3 dükkanlı ticaret merkezi projesi kapsamında stok 59 adet konut kura yöntemi ile satışa sunulacak. Noter huzurunda Derik TOKİ kura çekilişi yapıldı.
Mardin Derik TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Celal Durmaz
Sedat Dengiz
Yıldız Işık
Cemal Güner
Mehmet Şimşek
Nurullah Ektiren
Rıdvan Özhan
Büşra Savuci
Bilal Mehmetoğlu
Ayte Çelik
Berat Öten
Mehmet Hatip Erol
Esma Aydın
Mekiye Özdemir
Hacer Nalgir
Şahitap Güngörür
Erhan Dağ
Emrah Ektiren
Remzi Polat
Sedat Normal
Hülya Demirbaş
Şehmus Koyun
Medine Yeğin
Fahriye Kahraman
Cebrail Güngörür
Mehmet Arda
Osman Güngörür
Abdurrahman İNce
Hayrettin Demir
Nurettin Tekin
Sorgular Durmaz
Osman Işık
Yılmaz Kumser
Emrah Şanda