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Ekonomi Mardin Derik TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Ekonomi

Mardin Derik TOKİ kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Mardin Derik konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Derik TOKİ konutlarının kura çekilişi yapıldı. Mardin Derik TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. TOKİ Derik, 2+1 59 adet konut için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Mardin Derik kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 11:03:00 - 2022-03-02 11:13:02
Mardin Derik TOKİ kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Derik konut kura sonuçları çekilen kura sonucu açıklandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından Mardin ilinin Derik ilçesinde 110 adet konut, 1 adet 3 dükkanlı ticaret merkezi projesi kapsamında stok 59 adet konut kura yöntemi ile satışa sunulacak. Noter huzurunda Derik TOKİ kura çekilişi yapıldı.

Mardin Derik TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Celal Durmaz

Sedat Dengiz

Yıldız Işık

Cemal Güner

Mehmet Şimşek

Nurullah Ektiren

Rıdvan Özhan

Büşra Savuci

Bilal Mehmetoğlu

Ayte Çelik
Berat Öten

Mehmet  Hatip Erol

 

Esma Aydın

Mekiye Özdemir

Hacer Nalgir

Şahitap Güngörür

Erhan Dağ

Emrah Ektiren

Remzi Polat

Sedat Normal

Hülya Demirbaş

Şehmus Koyun

Medine Yeğin
Fahriye Kahraman

Cebrail Güngörür

Mehmet Arda

Osman Güngörür

Abdurrahman İNce

Hayrettin Demir

Nurettin Tekin

Sorgular Durmaz

Osman Işık

Yılmaz Kumser

Emrah Şanda

 

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