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Aktüel Mardin Artuklu Üniversitesi'nden İsrail'e boykot
Aktüel

Mardin Artuklu Üniversitesi'nden İsrail'e boykot

Yeniakit Publisher
2023-11-04 17:01:00 -
Mardin Artuklu Üniversitesi'nden İsrail'e boykot

İsrailin Filistin ve Gazze'yi işgal edip insanlık dışı saldırılarını başlattığı anda siyonist işgalin karşısında olduğuna ve Filistinlilerin haklı mücadelesinin yanında yer aldığına dair Üniversite olarak Türkiye’de ilk bildiriyi yayımlayan ve üniversitelere öncülük eden Mardin Artuklu Üniversitesi siyonistlerin işgaline ve katliamlarına tepkilerini sürdürüyor.

İsrailin Filistin ve Gazze'yi işgal edip insanlık dışı saldırılarını başlattığı anda siyonist işgalin karşısında olduğuna ve Filistinlilerin haklı mücadelesinin yanında yer aldığına dair Üniversite olarak Türkiye’de ilk bildiriyi yayımlayan ve üniversitelere öncülük eden Mardin Artuklu Üniversitesi siyonistlerin işgaline ve katliamlarına tepkilerini sürdürüyor.

Filistin meselesiyle ilgili doğru bilinen yanlışları kamuoyuna göstermek ve dünden bugüne Filistin konusuyla alakalı gerçekleştirilen dezenformasyon çalışmalarını etkisizleştirmek için ders, seminer, açıklama, yürüyüş ve panel düzenleyen Mardin Artuklu Üniversitesi şimdi de siyonist menşeli ve destekçisi ürünleri boykot ederek raflarından kaldırılıyor.

Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Tesisleri tarafından işletilen cafe, kantin, yemekhane, restoran vb bütün alanlarda satışı yapılmayacak.

Mardin Artuklu Üniversitesinin işgale karşı gösterdiği her tavırda öğrencilerinin tam desteğinin ve katılımının olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, sosyal medya hesapları üzerinden bir mesaj yayımlayarak öğrencilere teşekkür etti ve boykot ile ilgili bilgi verdi.

Rektör Özcoşar sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Genç arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim; siyonist zulmüne şimdiye kadar en güçlü tepki gösterenlerden oldunuz. Sizlerin onurlu duruşu bizi de umutlandırıyor, cesaretlendiriyor. Pazartesinden itibaren sosyal tesislerimizin işlettiği alanlarda boykota katılıyoruz." (İLKHA)
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