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Ekonomi Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyeleri alacak
Ekonomi

Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyeleri alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda 20 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 13:17:00 -
Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyeleri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekiyor. Başvurular 19.07.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kabul edilecek.

Profesör ve doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), doktor öğretim üyesi başvuruları ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacak. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak.

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