Mardin Artuklu Üniversitesi besyo kayıtları ne zaman? Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınav tarihi

Mardin Artuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019. Mardin Artuklu Üniversitesi besyo kayıtları ne zaman? Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2019-2020 Özel Yetenek Sınavı kesin sonuçları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Kazanan adayların kesin kayıtları 19-23 Ağustos 2019 (Hafta içi saat 09:00-12:00 / 13:30-17:30) tarihinde yapılacaktır. Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Artuklu Üniversitesi besyo kılavuzu detayları.

2019 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite adayları üniversite kayıt tarihlerini merak ediyor. Ünivertiseye kayıt hakkı elde eden adaylar başvurularını 19-23 Ağustos tarihinde elektronik kayıtlar ise 16-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversitelerin besyo özel yetenek sınavlarına girmek isteyen adaylar ise üniversit besyo kayıtlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Araştıralan üniversiteler arasında Mardin Artuklu Üniversitesi besyo da var.

Sınav başlama tarihi ve yeri

Mardin Artuklu Üniversitesi besyo sınav tarihi: 26-29 Ağustos 2019 tarihinde saat: 09:00'da yapılacak olan Özel Yetenek Sınav Yeri ise Artuklu Spor Salonu Diyarbakır Yolu Üzeri, Artuklu Üniversitesi Kavşağı, Petrol Ofisi Arkası, 47100 Artuklu-Mardin

Başvuru İçin Gerekli Şartlar

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Lise ya da dengi okuldan mezun olmak.

3. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmamış olmak.

4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2019 TYT’den en az 200 puan, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü için başvuru taban puanı, 2019 TYT’den en az 180 puan almış olmak, spor liseleri ile liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar ve Milli sporcular için en az 150 puan almış olmak şartı aranır.

5. Engelli kontenjanı dışında sınava başvuran adayların spor eğitimine mani olabilecek bedensel veya konuşma engellerinden biri veya bir kaçı bulunanlar sınavı kazansalar dahi sınavları iptal edilir.

6. Spor Özgeçmişi olmayan adaylar da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine başvurabilirler.

Başvuru için gerekli belgeler

1. T.C. Kimlik numarası olan fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, nüfus cüzdanı, veya pasaportun (süresi dolmamış) aslı ve fotokopisi

2. Adayın 2019 yılına ait TYT sınav sonuç belgesi

3. Resmi bir sağlık kurumundan alınan (Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Aile Sağlığı Merkezi v.b.) “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık

ÖZEL YETENEK SINAVI Yönünden Sakınca Yoktur” ibaresi içeren sağlık raporu.

4. Alanı veya Dalı “SPOR” çıkışlı olduğunu gösteren belgesi varsa belgenin aslı ve 1 adet fotokopisi. (Diploma ya da okuldan alınan resmi yazı).

5. Milli sporcular için T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimince onaylanmış “Milli Sporcu Belgesi”.

6. Sporcu özgeçmişine sahip adayların Sporcu Lisansı aslı ve fotokopisi ile Vize/Tescil işlemlerinin yapıldığını gösteren ilgili belge (Engelli adaylar için Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunca onaylı olmalı).

7. Başvuru Hizmeti Ücret Dekontu (Türkiye Halk Bankası Yenişehir Şubesi Mardin IBAN: TR 83 0001 2001 4970 0004 0000 33 numarasına yatırılmış). Yukarıda başvuru için asılları ibraz edilen belgelerde kazıntı, evrakta tahribat, sahtecilik, değişiklik v.b. durumlar tespit edildiğinde adaylar diskalifiye edilecektir. Sınavı kazanmış olsa dahi adayların kaydı silinerek hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Başvuru hizmeti ücreti

Her program için 50 TL başvuru ücreti alınacaktır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Birinci Öğretim: 50 TL

Spor Yöneticiliği Bölümü Birinci Öğretim: 50 TL

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Birinci Öğretim: 50 TL

Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim: 50 TL

Bir program tercih eden öğrencinin 50 TL, iki program tercih eden öğrencinin 100 TL, üç program tercih eden öğrencinin 150 TL, dört program tercih eden öğrencinin 200 TL ücret ödemesi gerekmektedir.

Adaylar tercih sırasını başvuru işlemi sırasında kendilerine verilen formda işaretleyeceklerdir. Aday ön kayıt süresince tercihlerini değiştirebilmektedir. Ön kayıt süresi tamamlandıktan sonra herhangi bir tercih değişikliğine kesinlikle izin verilmeyecektir.