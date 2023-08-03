Mardin Artuklu Üniversitesi ‘Ahlak Bilgi Üretim’ anlayışıyla geleceğe yürüyor

2007’de kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin’in tarih ve sosyal dokusuna uygun olarak bir Sosyal Bilimler Üniversitesi kimliğiyle yola çıktı.

Üniversite, diller ve dinler şehri Mardin’de sosyal bilimler alanında yeni yaklaşımlara kapı aralayarak bölgesel/yerel çalışmalara vizyon kazandırdı.

Kurulduğu günden bu yana sosyal bilimler alanında kayda değer çalışmalar yapan üniversite, 2022 yılında da sosyal bilimler odağının yanına yeni odaklar ekleyerek Mardin’e ve hinterlandına farklı alanlarda da katkı yapacak yen bir vizyonla, misyonla yoluna devam ediyor.

Yeni yüz: Sosyal Bilimler + 6T

Şehrin ve bölgenin içinde barındırdığı bütün değerleri gün yüzüne çıkararak gelişmesine katkı sunan Mardin Artuklu Üniversitesi oluşturduğu Sosyal Bilimler+6T Vizyonu’yla bu gelişmelere ivme kazandırıyor.

Üniversite Tıp, Turizm, Tarım, Ticaret, Tasarım, Teknoloji alanlarından oluşan 6T Vizyonu’nu şöyle detaylandırıyor:

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Tıp

2021 yılında kuruluş kararı alınan Tıp Fakültemiz kısa zamanda kuruluş sürecini tamamladı. Aynı yıl Mardin Devlet Hastanemiz ile ‘Birlikte Kullanım Protokolü’ imzalanarak Devlet Hastanesinin Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dönüşümü gerçekleştirildi.

Hocalarımızın Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta bakmaya başlamasıyla ciddi vakaların tanısını ve tedavisini de kapsayacak şekilde Mardin’de verilen sağlık hizmetlerine her gün yenileri ekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan denetimler sonucunda uzman doktor yetiştirme yetkisi alan Tıp Fakültemiz ilk aşamada Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşlarında uzman doktor yetiştirmeye başlıyor.

Mardin’e Tıp öğrencisi almak üzere hazırlıklarını tamamlayan ve 2023-2024 Eğitim öğretim yılında öğrenci alımı onaylanan Tıp Fakültemiz modern laboratuvarlar, tıp derslikleri, kütüphane, hasta simülasyon ve fizyoloji pratik odaları ile 81 ilimizden yeni öğrencilerini bekliyor. Üniversitemiz bünyesinde ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile sağlık alanında nitelikli eğitim veriliyor.

Turizm

Turizm Fakültesi alanında çok sayıda yüksek lisans ve doktora programı açıldı. Turizm Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez’inin ürettiği önemli projeler yapıldı. Mardin Turizmi Kültür ve İnanç Turizmine dönüştürülmeye başlandı. Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm alanında Avrupa Konsey Kültür Rotaları Enstitüsü’ne Türkiye’den üye olan ilk üniversite oldu.

Kasımiye Medresesi, Kasımiye İslam Bilim Sanat Merkezi’ne dönüştürüldü.

Üniversitemiz Mardin Artuklu; Mardin Kalesi, Hasankeyf, Mardin’deki tarihi ve kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılması çalışmaları, insanlık tarihine ışık tutan ‘Boncuklu Tarla’ kazıları ve Pleistosen ve Erken Holosen Dönem Arkeolojik Yüzey araştırması çalışmalarıyla turizme katkıda bulunmaya devam ediyor.

Tarım

2.7 milyon dekar işlenen tarım alanına sahip bir kentin Üniversitesi olarak ülkemizin konvansiyonel tarım politikalarına katkı sunmak amacıyla MAÜ Tarım Bilimler ve Teknoloji Fakültesi kuruldu.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin, Türkiye’nin en verimli topraklarının bulunduğu Kızıltepe’de tarımın kapasitesini arttırarak çağın teknik imkanlarıyla tarımsal üretimi yüksek standartlara kavuşturacağını belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile birlikte, Mardin şehrinin tarımsal dinamiklerini harekete geçirerek sahip olunan potansiyeli katma değere dönüştüreceklerini ve üniversitenin ‘6T Vizyonunun’ Tarım ayağında şehrin çiftçisine, üreticisine ve tüm tarım sektörüne üniversite olarak öncülük yapacaklarını ifade etti.

Üniversite bünyesinde kurulan Kamu, Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü (MAÜKÖK) ve Tarım Sektörü İşbirliği Kurulu (MAÜTAS) ile Mardin’i üretim merkezine çevirmek için çalışma yapılıyor.

Üniversite bünyesinde tarıma dair uygulamalı akademik çalışmalar yapılıyor, toprağın verimini canlandıran projeler üretiliyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi öncülüğünde kurulan Mardin Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile birlikte teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ticaret

Bilginin üretime dönüşmesi ve sanayi işbirliklerinin etkili hâle gelmesi için üniversite bünyesinde Sanayi Sektörü İşbirliği Kurulu (MAUSAS) oluşturuldu.

İktisat Fakültemizde İngilizce ve Arapça eğitim veren ’Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik’, ‘İslam İktisadı’ ve ‘Finans’ bölümleri de açıldı ve uluslararasılığa dayalı bir eğitim anlayışı hayata geçirildi.

Uluslararası ticaretin işlediği bir güzergâhta bulunan Nusaybin’de dış ticaret bölümü açıldı. Dış Ticaret bölümünde son yıllarda giderek artmakta olan ülkeler arası ekonomik ve ticari ilişkiler, ithalat-ihracat, ticaret hukuku, uluslararası rekabet kurallarına yönelik eğitim veriliyor ve bu alanlara istihdam kazandıracak öğrenciler yetiştiriliyor.

Nusaybin Neriman ve Celal Özel Meslek Yüksekokulu bünyesinde ayrıca lojistik bölüm kurma çalışmaları devam ediyor.

Tasarım

Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi tasarım alanında özgün çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kadim kültürün devamlılığına katkı sunma hedefiyle Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinin yanında Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi de kurularak geleneksel sanatlardan kültürel değerlere, resimden mimariye, el sanatlarından sanayiye nitelik bakımından güçlü alanlar oluşturuldu.

Üniversite bünyesinde var olan tasarım bölümleriyle kültürel değerlerimiz geçmişten geleceğe taşınıyor.

Teknoloji

Üniversite bir Teknoloji Merkezine dönüşüyor. Mühendislik Mimarlık Fakültesi açılan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2024 yılında öğrenci almaya başlıyor. Yazılım ve donanım alanlarında akademik çalışmalar ve eğitim faaliyetleri de başlatılacak.

Teknolojinin bölgesel ihtiyaçları karşılamasını sağlamak amacıyla Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi de Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor. Mardin’e Zirai Teknopark kuran Üniversite, tarımsal faaliyetleri teknolojinin verimiyle buluşturup teknoloji alanında da şehre dokunuyor.

Üniversitemiz öncülüğünde Teknoloji Merkezi (TEKMER) kapsamında yazılım, akıllı tarım, yapay zekâ ve dijital turizm temalarına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Meslek Yüksekokulları bünyesinde hizmet veren Bilgisayar Teknolojileri ve Bilgisayar Programcılığı bölümleriyle teknoloji sektörüne ara eleman desteği veriliyor.

Üniversite bilişim sistemlerini geliştirmek için kurulan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Koordinasyon Birimiyle yeni otomasyon programları geliştiriliyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi her alanda olduğu gibi Teknoloji alanında da Mardin’e/Bölgeye/Ülkeye katkı sağlıyor.”

Ahlak bilgi üretim

Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, öğrencilerinin okuduğu bölüm ne olursa olsun o bölümden başarıyla mezun olmanın yanında çok yönlü gelişmiş, sosyal yönü zengin, her manada donanımlı, ahlak bilgi ve üretimiyle geleceğe güvenle yürüyecek nesiller yetiştirmek idealiyle çalıştıklarını anlattı.



Mardin Artuklu Üniversitesi olarak zihinlerimizi işgal eden klasik tabuları yıkıp gerçeklerin peşinde kadim bilim geleneğimizden beslenerek yeni bir akademi zihin inşa etmeyi amaçladıklarını kaydeden Özcoşar, ahlakla beslenmeyen ve üretime dönüşmeyen bilginin bir anlam ifade etmediğini belirtti.



Özcoşar, 2023 yılında da Ahlak Bilgi Üretim anlayışıyla çok yönlü ve insan odaklı çalışmalarını ilerleterek sürdüreceklerini kaydetti.

Bilimsel etkinlik ve akademik çalışmalar

Mardin Artuklu Üniversitesinde 2023 yaz dönemi itibariyle 18 Sempozyum, 60 Panel, 28 Konferans, 28 Çalıştay & Kongre, 107 Etkinlik, 45 Toplantı, 47 Eğitim ve Workshop Etkinlikleri ve 12 Fuar/Sergi düzenlendi. Düzenlenen bu bilimsel etkinlik ve akademik çalışmalara yerel, ulusal ve uluslararası kurumlardan alanın yetkin simler katılıp katkı verdi.

Genç fikirlerle ileriye yürüyor

Mardin Artuklu Üniversitesi uluslararası çalışmalarda da aktif bir şekilde yer alıyor. Üniversite 16 farklı ülkede bulunan 46 farklı üniversite ile işbirliği içerisinde projeler gerçekleştiriyor. Mardin Artuklu Üniversitesi, Avrupa Konsey Kültür Rotaları Enstitüsü’ne Türkiye’den Üye olan ilk üniversite oldu. 2022 yılı sonu itibariyle +Erasmus ve Mevlana Programları Kapsamında farklı ülkelerde yer alan başarılı üniversitelerle toplam 79 ayrı çalışma konulu anlaşmalar imzalandı. Yurtdışında gerçekleştirilen etkinliklere özel olarak davet edilen Mardin Artuklu Üniversitesi yurt dışında Mardin’in ve ülkemizin tanıtımına da katkı sağlıyor. Üniversite bünyesinde uluslararası geçerliği olan 1 yayınevi ve 9 adet dergi yayını bulunmakta.

Türkiye’de bir ilk: Öğrenci Rektör Danışmanı Uygulaması

Türkiye’nin yarınını inşa edecek öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesi yönetimine doğrudan katılıyor, bütün karar mekanizmalarında öğrenciler genç fikirleriyle yer alıyor. Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Öğrenci Rektör Danışmanı uygulamasıyla öğrenciler genç fikirleriyle doğrudan en üst düzeyde temsil ediliyor.

Öğrenci, insan kaynakları ve eğitim kadrosu

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora alanlarında 16 bini aşkın öğrenci eğitim görüyor. Ayrıca farklı ülkelerden 2 bini aşkın Uluslararası Öğrenci eğitim görüyor. Mardin Artuklu Üniversitesi’nde 591 Akademisyen ve 33 Uluslararası Akademisyen öğrencilere eğitim veriyor. Ayrıca 642 kişilik idari kadrosuyla idari hizmetler aksatılmadan yerine getiriliyor.

Kampüste sosyal yaşam

Öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışıyla hareket eden Mardin Artuklu Üniversitesi, 70 öğrenci topluluğuyla yılın her günü etkinlik yapıyor. Öğrencilerin canlı bir kampüs hayatı yaşaması, sosyal, sportif ve sanatsal aktivitelerini geliştirmeleri bağlamında kampüs alanına kazandırılan Sosyal Yaşam Merkezi ve Merkez Yemekhane binası, ödüllü lezzetlerin yer aldığı Gurme Restoran, yarı olimpik yüzme havuzu, fitnes salonu, sauna ve buhar odası ile öğrencilerin kampüs konforunu artırmaya yönelik çalışmalar da önemli kazanımlar arasında yer alıyor. Kampüs kütüphanesi hem fiziki yapısı hem de dokuman ve veri tabanlarına erişilebilirlik bağlamında Türkiye’nin sayılı kütüphaneler arasında yer alıyor. Mardin Artuklu Üniversitesi canlı kampüs hayatı ile öğrencilerine adeta bir sosyal yaşam merkezi hizmeti veriyor.

Yeni öğrencilerini bekliyor

2022-2023 Akademik Yılı’nı yüzde 101.44 doluluk oranıyla kapatan Mardin Artuklu Üniversitesi yeni dönemde de 81 ilden yeni öğrencilerini bekliyor.