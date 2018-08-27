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Marco Fabian Fenerbahçe’ye transfer oldu mu?

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Meksikalı futbolcu Marco Fabian geçtiğimiz gün İstanbul'a gelmişti. Gelen son dakika bilgilere göre, Marco Fabian Fenerbahçe ile anlamadı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:43
Marco Fabian Fenerbahçe’ye transfer oldu mu?

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Meksikalı futbolcu Marco Fabian geçtiğimiz gün İstanbul'a gelmişti. Gelen son dakika bilgilere göre, Marco Fabian Fenerbahçe ile anlamadı.

MARCO FABİAN KİMDİR?

Marco Fabián, 21 Temmuz 1989 doğumlu, Eintracht Frankfurt takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Meksikalı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2007 yılında Guadalajara kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Cruz Azul ve Eintracht Frankfurt kulüplerinde oynadı. Alman ekibiyle sözleşmesi 2019'da bitecek olan Fabian, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalırken sadece 7 lig maçına çıkmıştı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:43
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