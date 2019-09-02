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Marcelo'dan Fikret Orman'a ziyaret

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:56
Marcelo'dan Fikret Orman'a ziyaret


İSTANBUL (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Marcelo Guedes, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübe, 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer olan ve 2017-2018 sezonu öncesinde Fransız ekibine giden Brezilyalı savunma oyuncusu, Fikret Orman ile bir araya geldi.

Marcelo, bir süre sohbet ettiği Fikret Orman'a Olympique Lyon forması hediye etti.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:56
  1. Fikret Orman
  2. Fransa
  3. Futbol
  4. Ligue 1
  5. Marcelo Guedes
  6. Olympique Lyon
  7. SÜPER LİG

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