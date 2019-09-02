Marcelo'dan Fikret Orman'a ziyaret



İSTANBUL (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Marcelo Guedes, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti. Siyah-beyazlı kulübe, 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer olan ve 2017-2018 sezonu öncesinde Fransız ekibine giden Brezilyalı savunma oyuncusu, Fikret Orman ile bir araya geldi. Marcelo, bir süre sohbet ettiği Fikret Orman'a Olympique Lyon forması hediye etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.