  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Marcao'dan Terim açıklaması: O bir winner
Spor

Marcao'dan Terim açıklaması: O bir winner

Brezilya basınına konuşan Marcao, "Fatih Terim'i tüm Galatasaraylılar seviyor ancak diğerleri pek hoşlanmıyor. Çünkü o bir winner.'' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 22:12:00 -
Marcao'dan Terim açıklaması: O bir winner

Galatasaray formasıyla her geçen gün performansını yükselten ve Sarı Kırmızılı ekibin değişilmez isimleri arasında yer alan Marcao, Brezilya ESPN kanalına konuştu. Teknik direktörü Fatih Terim'in çok önemli bir isim olduğunu belirten Brezilyalı stoper, "Fatih Terim'i tüm Galatasaraylılar seviyor ancak diğerleri pek hoşlanmıyor. Çünkü o bir winner, Türkiye'de ne varsa kazanmış. Bu rekabetten dolayı hoşlanmamalarını da normal karşılıyorum.'' dedi.

'Fatih Terim beni düşmeye oynayan bir takımdan getirdi'

Terim'in kendisini Portekiz'de düşmeye oynayan bir takımdan aldığını ve şans verdiğini vurgulayan Marcao, Galatasaray'da, Premier Lig, La Liga gibi kulüplerde oynayan oyunculara daha sıcak bakılıyor. Bu yüzden transferime sıcak bakmayan isimler de olmuş ancak Fatih Terim beni Portekiz Ligi'nde düşmeye oynayan bir takımdan alıp getiren ve şans veren isimdir.'' ifadelerini kullandı ve ekledi:

'Oyuncularla tek tek konuşur'

''Pazar günü bir maçımız varsa, hafta başından Fatih Terim bize rakip takımın oyun sistemini, buna karşın bizim neler yapmamız gerektiğine dair taktiksel bilgileri bize anlatır. Oyuncularla tek tek konuşur.''

'Gerçek liderimiz Fernando Muslera'

''Burada çok önemli oyuncularla oynuyorum. Türk futbolculardan Arda Turan gibi çok önemli bir karaktere sahibiz ama gerçek liderimiz Fernando Muslera. Muslera ile zaman geçirmek, onunla birlikte oynamak büyük bir onur. Fantastik bir karakter ve büyük bir lider.''

'Arda Turan çok farklı'

''Arda Turan, oyun bilgisi çok yüksek bir oyuncu. Biraz İspanyolca biliyor ve sürekli konuşuyoruz. Maç anında oyunu iyi okuyor. Ne zaman atak yapacağız, ne zaman kapanacağız. Çok farklı bir seviye taktik bilgisi var.''

'Derbi gecesi uyumakta çok zorlandım'

''Galatasaray-Fenerbahçe derbileri Brezilya'ya göre çok farklı. 1 hafta önceden baskıyı hissediyorsun. Taraftarlar sosyal medya ve basında ilgi çok büyük oluyor. Derbi gecesi uyumakta çok zorlandım ama öyle bir rekabet ki, yılda 15 kez olsa hepsinde oynamak isterim.''

'En iyilere karşı oynamak her zaman beni memnun eder'

''Mesut Özil'e karşı oynamaktan çok memnun oldum. Büyük takımlarda oynamış, Brezilya'da Dünya Kupası kaldırmış bir oyuncu. En iyilere karşı oynamak her zaman beni memnun eder.''

'Tutkuluysan seni bağırlarına basıyorlar'

''Türkiye'de taraftarlar çok kalitesi olmasan da, sahada koşup mücadele ediyorsan, tutkuluysan seni bağırlarına basıyorlar.''

'Merhaba, nasılsın, evet, hayır'

''Türkçe olarak sadece 'Merhaba, nasılsın, evet, hayır' gibi kelimeleri biliyorum. Ama Muslera çok iyi Türkçe konuşuyor. İngilizce, İtalyanca biliyor. Bambaşka biri.''

'Ödemeler konusunda hiç sıkıntı yaşamıyorum'

''Galatasaray'da ödemeler konusunda hiç sıkıntı yaşamıyorum. Bazen 1-2 ay geciktiği oluyor ama bunu normal karşılıyorum.''

 

Fanatik

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gs li

Muslera mı birlikte defolun gidin
  • Yanıtla
Tarih verdi… Uzman isimden yatırımcılara yeni uyarı! Altın ve Gümüşü olanlar dikkat
Ekonomi

Tarih verdi… Uzman isimden yatırımcılara yeni uyarı! Altın ve Gümüşü olanlar dikkat

Geçtiğimiz Cuma günü 'gelecek hafta altın yükselişe geçecek' tahmini tutan Tunç Şatıroğlu'dan yatırımcıya yeni uyarılar geldi. Altında yeni ..
Ermenistan'da darbe girişimi! Aliyev'den ilk açıklama geldi
Dünya

Ermenistan'da darbe girişimi! Aliyev'den ilk açıklama geldi

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısı yapması, sonrasında ise Paşinyan'ın halkı sokağa çağırmasının ardından Azerba..
Donanmanın gücüne güç katacak! Sipariş verildi
Teknoloji

Donanmanın gücüne güç katacak! Sipariş verildi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, "Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi" kapsamında 2 adet ilave MİLGEM Korveti siparişinde bulundu. Korvetler..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay