Marcao kimdir nerelidir? Marcao Galatasaray transfer

Galatasaray’ın ara transferde renklerine bağladığı Marcao kısa süre içindeki performansıyla Avrupa’nın dev kulüplerinin transfer listesine girdi. Peki Marcao kimdir, nereli kaç yaşında? Marcao hangi takıma transfer olacak?

Devre arasında Portekiz’in Chaves takımından alınan Brezilyalı stoper, performansıyla devlerin radarına girmiş durumda. 15 Ocak’ta 4 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Portekiz’in Chaves takımından alınan 22 yaşındaki oyuncu, Sarı-Kırmızılı formayla yüksek pas isabeti, ikili mücadele ve hava topu kazanma istatistikleriyle ligde zirveye oynuyor. Brezilyalı stoperin istatistiklerinin Atletico Madrid ve Sevilla gibi İspanya’nın dev kulüplerinin de dikkatini çektiği öğrenildi. İki kulübün de genç oyuncuyu yakın takibe aldıkları gelen bilgiler arasında. Atletico Madrid ve Sevilla kulübünün scoutlarının Marcao için raporlar hazırladığı bildirildi.

Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) kimdir?

5 Haziran 1996 doğumlu olan futbolcunun tam ismi Marcos do Nascimento Teixeira. 22 yaşında olan savunmacı Marcao ismiyle biliniyor. Futbola Atletico Paranaense'de başlayan Marcao, ardından kiralık olarak Goianiense'nin yolunu tuttu. 1 sezon burada forma giydikten sonra genç futbolcu, Portekiz ekibi Rio Ave'ye transfer oldu. 2018 yılında Portekiz temsilcisi Chaves'e transfer olan Marcao, Bu sezon 16 maçta forma giyerken 2 kez de fileleri havalandırdı.