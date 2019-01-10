Marcao, Galatasaray'ın 21. Brezilyalı futbolcusu





İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Galatasaray'ın Portekiz temsilcisi Chaves'ten transfer ettiği Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao), sarı-kırmızılı kadroya dahil edilen 21. Brezilyalı futbolcu oldu.

Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 151 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 21 Brezilyalı yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinde en fazla oyuncu aldığı ülke olan Brezilya'dan daha önce Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho ve Fernando Reges'i kadrosuna dahil etti.





- 151. yabancı futbolcu





Marcao, 1959 sezonundan bu yana Galatasaray formasını terleten 151. yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 5 kıta ve 44 ülkeden 151 futbolcuyu renklerine bağladı.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray, Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda'dan oyuncu aldı.





- Türk asıllı yabancılar





Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.





- Galatasaray'ın yabancı futbolcuları





Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:



Ülke Sayı Futbolcular Brezilya 21 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski Romanya 12 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici Almanya 7 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski Arjantin 6 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero Fransa 6 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso Kolombiya 5 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino Hollanda 5 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong İsviçre 5 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi Portekiz 4 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira İsveç 3 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander

Fildişi Sahili 3 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba Belçika 3 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda

Uruguay 2 Andres Fleurquin, Fernando Muslera Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2 Ali Lukunku, Shabani Nonda Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill İspanya 2 Albert Riera, Jose Rodrigues Senegal 2 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye Japonya 2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo

Cezayir 2 İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli Fas 2 Nordin Amrabat, Younes Belhanda Nijerya 2 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru

İtalya 1 Morgan de Sanctis Sırbistan 1 Sasa İlic İran 1 Naser Sadeghi Surinam 1 Ulrich Watson Litvanya 1 Gintaras Stauce Zimbabve 1 Norman Mapeza Galler 1 Dean Saunders ABD 1 Brad Friedel İsrail 1 Haim Revivo Makedonya 1 Goran Pandev Norveç 1 Martin Linnes Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson



Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirmiştir.

