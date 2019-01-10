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Marcao, Galatasaray'ın 21. Brezilyalı futbolcusu

- Portekiz temsilcisi Chaves'ten transfer edilen Marcao, sarı-kırmızılı takımın 21. Brezilyalı futbolcusu oldu- Sarı-kırmızılılar, 1959 sezonundan bugüne kadar 44 ülkeden 151 yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil etti

10 Ocak 2019 Perşembe 11:24
Marcao, Galatasaray'ın 21. Brezilyalı futbolcusu


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Galatasaray'ın Portekiz temsilcisi Chaves'ten transfer ettiği Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao), sarı-kırmızılı kadroya dahil edilen 21. Brezilyalı futbolcu oldu.

Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 151 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 21 Brezilyalı yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinde en fazla oyuncu aldığı ülke olan Brezilya'dan daha önce Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho ve Fernando Reges'i kadrosuna dahil etti.


- 151. yabancı futbolcu


Marcao, 1959 sezonundan bu yana Galatasaray formasını terleten 151. yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 5 kıta ve 44 ülkeden 151 futbolcuyu renklerine bağladı.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray, Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda'dan oyuncu aldı.


- Türk asıllı yabancılar


Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.


- Galatasaray'ın yabancı futbolcuları


Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular
Brezilya21Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao
Yugoslavya16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
Romanya12Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici
Almanya7Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski
Arjantin6

Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero

Fransa6 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso
Kolombiya5Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino
Hollanda5Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong
İsviçre5Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok
Bosna Hersek4Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
Kamerun4Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
Çekya4Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
Portekiz4Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira
İsveç3Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander
Fildişi Sahili3Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba
Belçika3Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda
Uruguay2Andres Fleurquin, Fernando Muslera
Polonya2Roman Kosecki, Marek Godlewski
Meksika2Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
İngiltere2Barry Venison, Mike Marsh
Hırvatistan2 Robert Spehar, Stjepan Tomas
Gana2Richard Kingson, Ahmet Barusso
Arnavutluk2Klodian Duro, Lorik Cana
Demokratik Kongo Cumhuriyeti2Ali Lukunku, Shabani Nonda
Avustralya2Harry Kewell, Lucas Neill
İspanya2Albert Riera, Jose Rodrigues
Senegal2 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye
Japonya2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
Cezayir2 İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli
Fas2 Nordin Amrabat, Younes Belhanda
Nijerya2 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru
İtalya1Morgan de Sanctis
Sırbistan1Sasa İlic
İran1Naser Sadeghi
Surinam1Ulrich Watson
Litvanya1 Gintaras Stauce
Zimbabve1Norman Mapeza
Galler1Dean Saunders
ABD1 Brad Friedel
İsrail1 Haim Revivo
Makedonya1 Goran Pandev
Norveç1 Martin Linnes
Yeşil Burun Adaları1 Garry Rodrigues
İzlanda1 Kolbeinn Sigthorsson

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirmiştir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:24
  1. Brezilya
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Marcao
  5. SÜPERLİG

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