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Spor

Marca’dan Kevin Prince Boateng paylaşımı!

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng’in antrenmanda attığı golü, İspanya basının önde gelen kuruluşlarından Marca "Hangi gezegenden geldin?" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:37:31 -
Marca’dan Kevin Prince Boateng paylaşımı!

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng’in antrenmanda attığı golü, İspanya basının önde gelen kuruluşlarından Marca "Hangi gezegenden geldin?" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.


Beşiktaş’ın Ganalı yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng’in antrenmanda attığı golün yankıları büyüyor. Dün siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından, "Kevin Prince Boateng iftiharla sunar" notuyla paylaşılan video, bugün de Marca’da yer aldı. İspanyol gazetesinin sosyal medya hesabından 33 yaşındaki yıldızın görüntüleri, "Kevin-Prince Boateng, hangi gezegenden geldin? mesajıyla yayımlandı.


Gönderi, kısa sürede yüksek oranda beğeni ve paylaşım aldı.

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