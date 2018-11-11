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Maraton sırasında köprüde sürpriz evlilik teklifi

Bu yıl yıl 40'ıncısı düzenlenen Avrasya Maratonu sırasında köprüde yapılan evlilik teklifi renkli anlara sahne oldu.

11 Kasım 2018 Pazar 18:34
Maraton sırasında köprüde sürpriz evlilik teklifi

Vodafone 40. İstanbul Maratonu katılımcılarından Yunus Emre Er (25) kız arkadaşı Büşra Bakkal'a (25) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde evlenme teklifinde bulundu.

Köprünün ortasında bir anda yapılan sürpriz evlilik teklifi sırasında çiftin arkadaşları da, "Benimle Evlenir misin Büşra?" yazılı dövizler taşıdı. Yunus Emre Er'in yaptığı evlilik teklifine arkadaşı Büşra Bakkal "Evet" karşılığını verdi. Bakkal'ın bu cevap çevredekiler tarafından alkışlanırken o anlar cep telefonu kamerasına da kaydedildi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 18:34
  1. İstanbul
  2. Avrasya Maratonu
  3. Yunus Emre Er
  4. Büşra Bakkal
  5. Evlenme teklifi

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  • GurbetçiGurbetçi1 sa önce
    Ne de çok örf ve adetlerimize uyuyor?!Film ve dizilerden alınmış sahneler...
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