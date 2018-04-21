Maraş’tan Kanada’ya bakın ne köprüsü kurdu

Kahramanmaraş'ta havaların ısınmasıyla birlikte yaş (firik) tarhana üretilmeye başlandı. Kahramanmaraş’ta binlerce insan, cips, acılı, baharatlı, bol kekikli, bol yoğurtlu, biberli ve çorbalık tarhana üretiliyor. Özellikle kırsal kesimlerde ve kent merkezinde yapılan 30 bin ton üretimin bir kısmı Türkiye’nin farklı illerine gönderilirken, yaklaşık 5 bin ton tarhana ise ihraç ediliyor. İhracatın yapıldığı ülkelerin başında ise Kanada bulunuyor.

İnsan sağlığı açısından oldukça zengin olan tarhana, yoğurt, dövme, kekik, su ve tuz yardımıyla üretiliyor. Teknolojik makinelerde yapılan tarhana yaklaşık yarım gün güneş ışığında bekletildikten sonra firik, 1 gün sonra kuru tarhana kıvamına geliyor.

13 yıldır sektörün içinde bulunan Harun Reşit Özpınar, belirli dönemlerde Kanada’ya yaklaşık 3 ton tarhana ihracatı yaptıklarını söyledi. Özpınar, "Sezon başı olduğundan dolayı üretimlerimiz için şu an az seviyelerdedir. Şu anda günde ortalama 250 adet çiğ tarhana üretiyoruz. İlerleyen zamanlara doğru insanlarında firiğe ve tarhanaya yönelmesiyle birlikte satışlarımız artacaktır. 13 yıldır sektörün içindeyiz ve 2 yıldır kendi firmamızı kurduk. Şu anda şehir dışına ve Kanada’ya ihracatımız var. Kahramanmaraş’tan Kanada’ya tarhana ihracatı aldığımız zaman aldığı için yaklaşık 2 veya 3 ayda bir tarhana gönderiyoruz. Buradan yaklaşık 2 buçuk ile 3 ton arasında Kanada’ya tarhana gönderiyoruz" dedi.