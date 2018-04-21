Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Maraş’tan Kanada’ya bakın ne köprüsü kurdu

Kahramanmaraş’ta yaşayan Harun Reşit Özpınar, Kanada’ya yaklaşık 3 ton tarhana ihracatı yaptıklarını söyledi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 16:18
Maraş’tan Kanada’ya bakın ne köprüsü kurdu

Kahramanmaraş'ta havaların ısınmasıyla birlikte yaş (firik) tarhana üretilmeye başlandı. Kahramanmaraş’ta binlerce insan, cips, acılı, baharatlı, bol kekikli, bol yoğurtlu, biberli ve çorbalık tarhana üretiliyor. Özellikle kırsal kesimlerde ve kent merkezinde yapılan 30 bin ton üretimin bir kısmı Türkiye’nin farklı illerine gönderilirken, yaklaşık 5 bin ton tarhana ise ihraç ediliyor. İhracatın yapıldığı ülkelerin başında ise Kanada bulunuyor.

İnsan sağlığı açısından oldukça zengin olan tarhana, yoğurt, dövme, kekik, su ve tuz yardımıyla üretiliyor. Teknolojik makinelerde yapılan tarhana yaklaşık yarım gün güneş ışığında bekletildikten sonra firik, 1 gün sonra kuru tarhana kıvamına geliyor.

13 yıldır sektörün içinde bulunan Harun Reşit Özpınar, belirli dönemlerde Kanada’ya yaklaşık 3 ton tarhana ihracatı yaptıklarını söyledi. Özpınar, "Sezon başı olduğundan dolayı üretimlerimiz için şu an az seviyelerdedir. Şu anda günde ortalama 250 adet çiğ tarhana üretiyoruz. İlerleyen zamanlara doğru insanlarında firiğe ve tarhanaya yönelmesiyle birlikte satışlarımız artacaktır. 13 yıldır sektörün içindeyiz ve 2 yıldır kendi firmamızı kurduk. Şu anda şehir dışına ve Kanada’ya ihracatımız var. Kahramanmaraş’tan Kanada’ya tarhana ihracatı aldığımız zaman aldığı için yaklaşık 2 veya 3 ayda bir tarhana gönderiyoruz. Buradan yaklaşık 2 buçuk ile 3 ton arasında Kanada’ya tarhana gönderiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 16:18
  1. Kahramanmaraş
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anne sütü alamayan bebeklere keçi sütü
    1. Anne sütü alamayan bebeklere keçi sütü
    2. Ünlü işadamına FETÖ şoku!
    3. Elizabeth 92 oldu!
    4. ''Ömür boyu nafakaya çözüm..
    5. Tarihi bir yapı: İznik Surları
    6. 'Cumhurbaşkanı adayımız mutlaka solcu..
    7. İngiltere itiraf etti! 'PYD/YPG ile..
    8. Öğrencilere "bilgisayar" müjdesi
    9. Başbakan Yıldırım'dan Azerbaycan..
    10. Salah durdurulamıyor! O rekoru da..
    11. 25 bin öğretmen daha atanacak
    12. "Amerika'nın Suriye'de ne işi var?"
    13. Boğazda hareketlilik! 3 Rus savaş..
    14. ABD medyası karalamaya çalışsa da..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel..
    16. Hasan Ruhani: "Döviz krizini ABD..
    17. Kadın hastalıkları teşhisinde geç..
    18. Bursa, demiri 4 golle eritti
    19. Türkiye'ye yasak koyan ülkelere..
    20. Önce tokalaştı ardından vurdu!
    Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak çıkışı: Toy, ancak bu beklenirdi
    Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak çıkışı: Toy, ancak bu beklenirdi
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Komutanlıklar taşınıyor
    Komutanlıklar taşınıyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Final yapacaktı... "Mehmed Bir Cihan Fatihi" rezaletine ATV mi sahip çıkıyor?
    Final yapacaktı... "Mehmed Bir Cihan Fatihi" rezaletine ATV mi sahip çıkıyor?