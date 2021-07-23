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Gündem Maraş’ın açılması dünyaya bir mesaj
Gündem

Maraş’ın açılması dünyaya bir mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kapalı Maraş açılımının KKTC’nin bağımsızlığının dünyaya tanıtılması için önemli bir adım olduğunun altını çizen ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı Ersan Ergür, “Rum kesiminin tavrının değişmeyeceği aşikar olunca Türkiye tek taraflı olarak KKTC’nin bağımsızlığını dünyaya tanıtmak adına böyle bir adım attı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 09:56:00 -
Maraş’ın açılması dünyaya bir mesaj

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Türkiye’nin bu kararlı duruşu karşısında garantör devlet İngiltere, Yunanistan ve adalar üzerindeki üs bölgelerinin İsrail’e oluşturduğu tehdit bakımından İsrail ve İsrail’in hamisi ABD hemen olaya müdahil oldu. Bu devletler Türkiye’nin bölgede daha fazla etkin güç olmasını istemiyorlar. Türkiye geri adım atması halinde bu devletlerin güdümüne girecektir” dedi.

“Kapalı Maraş bölgesinin açılması adımı Doğu Akdeniz’de patronun kim olduğu mesajını tüm dünyaya veriyor” diyen Ergür, “Türkiye’nin tek taraflı olarak Kapalı Maraş’ı açması demek bölgedeki gücün kimin elinde olduğunun göstergesidir. Eğer Türkiye, Doğu Akdeniz’de bu denli güçlü olmasa böyle bir adım atamazdı. Geçmişe baktığımız zaman bugüne kadar Türkiye hiç Kapalı Maraş bölgesini ağzına dahi almamıştır. Dolayısıyla Doğu Akdeniz’deki dengelerin temelini Türkiye oluşturuyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Yeni Akit Gazetesi

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