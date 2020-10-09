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Dünya Maraş açıldı yunan çıldırdı
Dünya

Maraş açıldı yunan çıldırdı

KKTC’de 46 yıldır kapalı bulunan Maraş kenti dün öğlen 12.00’de halka açıldı. Tarihi güne şahitlik etmek isteyen yüzlerce Kıbrıs Türkü, açılan sahile ve caddeye akın etti. Yunanistan, Türkiye’den geri adım atmasını isteyip aksi durumda AB’ye gideceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay ise, “Maraş, KKTC ekonomisinin can damarı olacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:22:00 -
Maraş açıldı yunan çıldırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü dün saat 12.00 sularında halkın kullanımına açıldı.

Kapalı Maraş’ın, kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü halk dolaşmaya başladı. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlardan yüzlercesi Maraş’a giriş yaptı. Girişte, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı. Çok sayıda gazeteci de Kapalı Maraş’taki gelişmeleri takip ediyor.

Saat 9 ila 17 arasında açık

Türkiye’nin 1974’te Kıbrıs’a düzenlediği harekattan bu yana kapalı bulunan ve “Hayalet Şehir” olarak anılan Kapalı Maraş bölgesi ilk etapta ışıklandırma altyapısı tamamlanana kadar 09.00-17.00 saatleri arasında yaya ziyaretine açık olacak. Bölgeye yabancı ülke vatandaşlarının girişine de izin verilecek. Kuzey Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, ziyaretçilerin “Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’nun bulunduğu bölgeden giriş yaparak Demokrasi Caddesi ve bu caddede bulunan Bilal Ağa Mescidi ile sahil kesiminde Kennedy Caddesi ve doğusunda (deniz tarafını) işaretle belirtilen bölgeye kadar (askeri tesisler hariç olmak üzere) alanı gezebileceğini ve denize girebileceğini” açıkladı.

Yunan'dan yalan furyası

Kapalı Maraş’ın bir bölümünün açılması karşısında Yunanlılar ve Rumlar çılgına döndü. Türkiye’nin uluslararası hukuku çiğnediği iddialarını dile getiren Yunan medyası gibi Atina yönetimi de yine provokatif bir açıklama yaptı. Yunanistan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, Türkiye’yi Kuzey Kıbrıs’taki Kapalı Maraş bölgesinin açılması kararından geri adım atmaya çağırdı. Sözcü Petsas, aksi takdirde Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte konuyu önümüzdeki hafta düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde gündeme getirecekleri tehdidinde bulundu.

Maraş insan sesiyle doldu 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da “Kapalı Maraş’ın güzel sahilleri 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu. Doğu Akdeniz’in incisi Maraş’ın Ada’da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır” açıklamasını yaptı.

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