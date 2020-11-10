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Gündem Maranki'den canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Maranki'den canlı yayında flaş açıklamalar

Berat Albayrak’ın istifasının ardından Ankara kulislerinde ‘kabine değişikliği’ en çok konuşulan konular arasına girdi. Kabinede revizyon ne zaman olacak? Yeni kabinede MHP’li isimlere yer verilecek mi? Kabine değişikliğine ilişkin flaş bilgi ve kulisler yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:30:00 - 2020-11-10 23:43:07
Maranki'den canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA   

Kabine değişikliğine ilişkin flaş bilgi ve kulisler yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında konuşuldu.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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Yorumlar

Kavkaz

damadını kabineden alma mizanseni ile amacını gösterdin. yapacakların biliniyor. çok yazık. aynen devam.
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Ahh  ahhh

AAahh akit... Sen de mi akit... Ahmet Maranki 'nin reklamını yapmak için şu yaptığınıza bakın! Ayıp ayıp!! 
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