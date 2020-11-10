Maranki'den canlı yayında flaş açıklamalar
Berat Albayrak’ın istifasının ardından Ankara kulislerinde ‘kabine değişikliği’ en çok konuşulan konular arasına girdi. Kabinede revizyon ne zaman olacak? Yeni kabinede MHP’li isimlere yer verilecek mi? Kabine değişikliğine ilişkin flaş bilgi ve kulisler yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında konuşuldu.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Kabine değişikliğine ilişkin flaş bilgi ve kulisler yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında konuşuldu.
Canlı Yayını İzlemek İçin: