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Aktüel Maradona'nın psikiyatristinin evi ve muayenehanesinde arama yapıldı
Aktüel

Maradona'nın psikiyatristinin evi ve muayenehanesinde arama yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 19:38:09 -
Maradona'nın psikiyatristinin evi ve muayenehanesinde arama yapıldı

BUENOS AİRES (AA) - Efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünde ihmal olup olmadığını araştırmak üzere başlatılan soruşturma kapsamında psikiyatristi Agustina Cosachov'un evi ve muayenehanesinde arama yapıldı.

San Isidro Savcılığının Maradona'nın ölümüne ilişkin "kasıtsız adam öldürme" ve "kişiyi terk etme" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında polis, Cosachov'un başkent Buenos Aires'teki iki adresinde arama yaptı.

Cosachov, dün evi ve muayenehanesi aranan doktor Leopoldo Luque ile efsane futbolcunun doktorları arasında bulunuyordu.

Soruşturma kapsamında, Maradona'nın genel kontrollerinin yapılması için 2 Kasım'da Ipensa Kliniğine kaldırılmasından ölümüne kadar geçen zamanda ihmal olup olmadığı araştırılıyor.

Dün adreslerinde yapılan aramanın ardından kendi isteğiyle savcılığa giden Luque, soruşturmada resmi olarak suçlanmadığı için ifade verememişti.

Pskiyatrist Cosachov, 3 Kasım'da beyin ameliyatı olan Maradona'nın 11 Kasım'da hastaneden çıkarılmasına ilişkin, özellikle madde kullanımı problemleri konusunda uzman hemşirelerin, bir nöroloğun, bir klinik doktorunun Maradona'ya eşlik etmesi ve kapısında bir ambulansın beklemesi gerekliliğini belirten bir tavsiye mektubu imzalamıştı.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım'da Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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