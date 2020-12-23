Maradona'nın ölümünden önce alkol ve uyuşturucu kullanmadığı ortaya çıktı

BUENOS AİRES (AA) - Arjantin'de 25 Kasım'da hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'ya yapılan toksikoloji testleri, efsane futbolcunun ölümünden önce uyuşturucu veya alkol almadığını ortaya koydu.

Arjantin resmi haber ajansı TELAM'ın haberine göre, Maradona'nın otopsisinin tamamlayıcı testleri olarak yapılan kan, idrar ve nazal sürüntü testlerinde alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanmazken, bağımlılık ve depresyon tedavisinde kullanılan bazı psikotrop ilaçları kullandığı belirlendi.

Testlerde, Maradona'nın ölümünden önce, depresyon ve bağımlılık tedavilerinde kullanılan Venlafaksin, Ketiapin, Levetirasetam ile Naltrekson ilaçlarını kullandığı belirlendi.

Aralarında yan etkisinin kalp atış ritminin bozulmasına neden olanların olması nedeniyle bu ilaçların kronik kalp rahatsızlığı olan bir kişi için uygun olup olmadığının araştırılacağı belirtildi.

Maradona'nın ölümü üzerine başlatılan soruşturmayla bağlantılı tıbbi kaynaklar, Venlafaksin'in anksiyete bozukluğu, Ketiapin'in depresyon ile bağımlılık ve Naltrekson'un bağımlılık tedavilerinde kullanıldığını ifade etti.

Soruşturmanın savcılarının, efsane futbolcunun ölümünün önlenebilir olup olmadığını, kötü uygulamaya maruz kalıp kalmadığını ve Maradona'nın doktorlarının, onun ölümünden sorumlu olup olmadığının araştırılması için "Tıp Kurulu" oluşturulmasında hem fikir olduğu bildirildi.

Maradona'nın ölümünde ihmalin olup olmadığının araştırıldığı soruşturma kapsamında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un ev ve muayenehanelerinde arama yapılmış ve cep telefonlarına el konulmuştu.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım'da Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.