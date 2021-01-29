Maocu Perinçek'in gazetesi yazdı: 'Doğu Türkistan'da zulüm palavraları'

Maocu Doğu Perinçek'in gazetesi Aydınlık, Uygur Türklerine yönelik Çin zulmünü inkar etti. " 'Doğu Türkistan’da zulüm' söylemi özellikle son ayların en çok konuşulan konularından biri oldu." denilen haberde Gaziantep'in yerel gazetecisi Ahmet Atılmış'ın görüşlerine yer verildi. Çin Devleti'nin Uygur Türklerine yönelik zulmünü 'Doğu Türkistan'da zulüm palavraları' başlığıyla duyuran Maocu Perinçek'in Aydınlık'ı, Ahmet Atılmış'ın defalarca Çin'e gittiğini ama bir zulümle karşılaşmadığını yazdı.

'Çin halkların barış içinde yaşaması tezini savunuyor'

Söz konusu haberde Ahmet Atılmış'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Bir insana, canlıya eziyet görsem abartmam, ama kesintisiz anlatırım. Türkiye’de inanılmaz derecede propaganda var. Körü körüne tepki gösterenler var. Çin sistemini kavramamış olanlar eğitime tabi tutuluyorlar. Laf olsun, torba dolsun diye eğitim yapmıyorlar. Bu disiplin tutucu tarafları rahatsız ettiği için abartılı tepkiler veriyorlar. Kışkırtmadan, halkları birbirine düşürmeden, halkları aşağılamadan. Yani halklar barış içinde bir arada yaşayabilir tezini savunuyorlar."

'Bu çabanın arkasında emperyalistler var'

"Bunları istismar etmek kimin işine yarar? Emperyalistlerin işine yarar. Dolayısıyla bu çabanın arkasında emperyalistler var, uzantıları var. Başka kim olabilir? Gitsin, görsün neyle karşılaştığını anlatsın, samimi bir şekilde kaydetsin. Bu söylenilenlerin kocaman yalanlar olduğunu göreceksiniz. Oradaki memurlarla da, esnafla da, işçilerle de, çoğuyla sohbet ettim, görüştüm. Herhangi bir olumsuzluktan bahsetmediler. Herhangi bir olumsuzluk da sezinlemedim."