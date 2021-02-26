Manzini: Türkiye'nin önemi bir kez daha ortaya çıktı

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminin zaman içinde gelişim kaydederek yaklaşık 20 milyar dolarlık seviyelere ulaştığını söyledi.

Salgının yaşandığı 2020'de ticaret hacminde dramatik bir düşüş olmadığını ifade eden Manzini, "İtalya, Türkiye için Avrupa bölgesinde ikinci büyük ticari partner olma özelliğini korudu. Burada uluslararası İtalyan şirketlerinin büyük hacimli ithalat ve ihracat işlemlerinin katkısı önemli oldu. Öte yandan, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği olarak hedefimiz, potansiyel ticaret hacmine ulaşabilmek için küçük ve orta ölçekli şirketlerin karşılıklı ithalat ve ihracat yapmalarına katkı sağlamak ve böylece sadece ticari gelişime değil, aynı zamanda iki ülke girişimcilerinin birbirlerini tanımasına olanak sağlamaktır. Böylece orta-uzun vadede potansiyel hacme ulaşılması hedefleniyor." diye konuştu.

Geçen yıl Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolara ulaşan İtalyan doğrudan sermaye girişi gerçekleştiğini dile getiren Manzini, "Şüphesiz içinde bulunduğumuz bu kırılgan süreçte geleneksel sektörler olarak görebileceğimiz enerji, çevre ve otomotiv ön plana çıkmaktadır. 2021'in ikinci yarısında normalleşmeye dönme süreciyle birlikte İtalya'dan gelebilecek yatırımlarda yeni bir ivmenin başlamasını bekleyebiliriz." dedi.

Livio Manzini, Türkiye'nin, dış ticaretinin yarıdan fazlasını AB üyesi ülkelerle gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk ürünlerinin gerek kalite/fiyat oranı gerekse de lojistik avantajı söz konusu. Salgın süreci, Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik ticaretindeki önem ve avantajını bir kez daha ortaya çıkardı. Burada Türkiye'nin sahip olduğu avantajları yerinde ve zamanında kullanımına olanak sağlayacak çok açık bir durumla karşı karşıyayız. AB ile başlatılmakta olan yeniden yakınlaşma faaliyetlerini memnuniyetle gözlemekteyiz. Söz konusu yakınlaşma sürecinin hızlandırılarak ivme kazandırılmasının Türk ihracatçı firmalara geniş olanaklar sağlayacağı kaçınılmazdır. Oda olarak beklentimiz, başlatılan bu yeni sürecin hızlanarak devam etmesidir. Nitekim bizler de bize düşen görev olan Türkiye'nin ve Türk ürünlerinin İtalya ve sahip olduğumuz network aracılığıyla tüm dünyada tanıtımına katkı sağlamaya çalışmaktayız.

Bu amaçla önümüzdeki günlerde Türkiye'ye yönelik yatırım ve ticaretin getireceği avantajları içeren bir internet semineri çalışmasını programımıza almış bulunmaktayız."

"Ticaret hacmindeki yüzde 10'luk daralmayı 2021'de telafi etmeyi hedefliyoruz"

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Manzini, 2020'nin ocak-kasım döneminde İtalya-Türkiye ticaret hacminin 14,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, geçen yıl ticaret hacminde 2019'a göre yaklaşık yüzde 13 daralma yaşandığını söyledi.

Manzini, 2020'nin aralık ayı sonuçlarında toparlanma olacağı varsayımıyla yılın yaklaşık yüzde 10'lar seviyesinde düşüşle kapanacağını öngördüklerini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler için öngörülebilir ilk hedef, 2020'de yaşanan yaklaşık yüzde 10'luk kaybın bu yıl telafi edilmesi olmalıdır ancak bu değer, daha önceki yıllarda ulaşılmış olan 20 milyar dolar hedefinden halen oldukça uzak gözükmektedir. Dolayısıyla gerçekçi projeksiyon, 2021 yılında 2020 kayıplarını geri almak ve 2022 yılı hedefi ise yeniden 20 milyar dolar olmalıdır.

Orta vadeye bakarsak, başka bir deyişle tekrar büyüme trendine girmiş küresel ekonomik yapıda, ikili ilişkilerdeki ticari potansiyelin daha önce belirttiğimiz ve iki ülke hükümetlerinin de teyit ettikleri rakam şüphesiz 30 milyar dolardır. Başka bir deyişle, burada yüzde 50 civarında bir büyüme potansiyeli söz konusudur ki bu, küçümsenecek bir rakam değildir."

"Yatırım imkanlarının hayata geçirilmesinde aktif rol oynamaya devam edeceğiz"

Livio Manzini, 30 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmanın ancak küçük ve orta ölçekli şirketlerin ticari faaliyetlerinde tekrar normalleşmesiyle gerçekleşebileceğini kaydetti.

Manzini, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu amaçla İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, 2021 programlarında gerek Türk ürünlerinin tanıtımı gerekse de küçük-orta ölçekli firmalarımızın sanal ortamda ikili iş görüşmelerini gerçekleştireceği bir planlama yapmıştır. Aynı zamanda Türk firmalarının İtalya'da, İtalyan firmalarının Türkiye'deki yatırımlarını artırmaları için ikili ilişkilerin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla yatırım imkanlarının değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi konularında da aktif rol oynamaya devam edeceğiz.

Amacımız ve gayretimiz, üretim çarklarının yeniden normale dönmesi ve karşılıklı ticaretimizin öncelikle tekrar 20 milyar dolara ulaşması, akabinde 30 milyar dolar hedefine doğru yeni bir büyüme ivmesi yakalamasını sağlamaktır."