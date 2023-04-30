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Yerel Manzaraya bakarken falezlerden düştü
Yerel

Manzaraya bakarken falezlerden düştü

Yeniakit Publisher
2023-04-30 07:24:00 -
Manzaraya bakarken falezlerden düştü

Antalya'da falezlerin üstünde deniz manzarası izleyen bir kişi 20 metrelik yükseklikten denize düştü. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yavuz Ercan Parkı'nın falezler kısmına giden 31 yaşındaki Cüneyt Karaaslan, bir süre oturup manzarayı izledi. Karaaslan, iddiaya göre bir anda dengesini kaybetti ve 20 metre yükseklikteki falezlerden denize düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle sağlık ve polis ekipleri kısa süre sonra olay yerine geldi. Deniz polisi, yaralanan Cüneyt Karaaslan'ı bota alarak limana getirdi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Karaaslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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