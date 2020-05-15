  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Yeni takvim belli oldu

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl?

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 262 bini geçti

Kovid-19 otomotiv endüstrisini 'güncelleyecek'

Veda Haccı Hutbeleri sergisi dijital olarak sunuldu
için kalan
Aktüel

Manzaralı sosyal mesafeye uymadılar, polis gelince böyle kaçtılar

Bursa’da Uludağ yolu üzerinde araçlarını park edip şehir manzarası izleyen vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat etmeyince polis ekipleri baskın yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:43:41 -
Manzaralı sosyal mesafeye uymadılar, polis gelince böyle kaçtılar

Bursa’da Uludağ yolu üzerinde araçlarını park edip şehir manzarası izleyen vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat etmeyince polis ekipleri baskın yaptı. Polisi gören kişiler araçlarıyla kısa sürede dağıldılar. Polis ekipleri vatandaşlara sık sık uyarıda bulundu.


Yeni tip korona virüs nedeniyle artık banka, parklar, market ya da başka bir yerde oluşan kalabalıkların sosyal mesafeyi koruması için Bursa Emniyet Müdürlüğü büyük hassasiyet gösteriyor. Uludağ yolu üzerinde manzara için bekleyen ve toplu sohbet eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Bunun üzerine çevredeki polis ekipleri vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için büyük uğraş gösterdi.


Polis ekipleri yol üzerinde muhabbet etmek için bekleyenleri ve Ramazan ayında alkol alanları ekip otosundan anonsla uyarıp sosyal mesafe aralığına getirerek dağıttı. Ancak bir süre sonra vatandaşlar yeniden topluluk oluşturdu. Emniyet güçleri yeniden gelip vatandaşları dağıttı. Bazı vatandaşlarda maske olmadığı gözlendi. Bu kişiler arasında 20 yaş altında gençler de olduğu tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı