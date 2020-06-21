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Ekonomi

Manyas’ta arpa hasadı başladı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde arpa hasadına başlanırken, yüksek rekolte üreticiyi memnun etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 10:24:44 -
Manyas’ta arpa hasadı başladı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde arpa hasadına başlanırken, yüksek rekolte üreticiyi memnun etti.


Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, ilçe genelinde tahmini olarak 17-18 bin dekar arpa ekiminin yapıldığını, kayıtlarda rakamın 12 bin dekar olduğunu açıklarken, hasadın bu ay sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Danç, "Bazı kırsal mahallelerimiz de son haftalarda ki dolu yağışlarından dolayı maalesef ürün kaybı oldu, ancak dekar başına ortalama 500-600 kg. arpa verimi oldu" dedi.


Akçaova Mahallesinden üretici Erdoğan Kaya ise hayvancılığın son yıllar da geliştiği Manyas’ta arpa ekiminin de arttığını söylerken, henüz bir fiyatın oluşmadığını şu anda tüccarın kilosunu 1,2 TL’den satın aldığını açıkladı.

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