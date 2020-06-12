Manyas sulama birliği başkanlığına İlker Aktuğ atandı

Manyas ve Gönen Ovası Sulama Birliği Başkanlığına İlker Aktuğ’u atandı. Aktuğ görev alanı içerisinde Manyas’ta sulamaya açılan 10 bin 821 hektar sağ sahil , 3 bin 450 hektar Bandırma-Ergili pompajı olmak üzere, 2 bin 722 hektar sol sahil pompajıyla birlikte toplam 17 bin hektar, Gönen ilçesinde ise sulama sahası içinde olan 11 bin 875 hektar alanda cazibeli sulama, 3 bin 750 hektar alanda pompaj sulaması, 4 bin 880 hektar Tahirova pompaj sulamasıyla toplamda 20 bin hektar tarım arazisinden sorumlu olacak.

Göreve başlayan Başkan Aktuğ, Gönen ve Manyas Sulama Birliklerinin hizmet alanıyla ülkemizin önemli sulama birlikleri arasında gösterildiğini belirtti. 1969 Manyas doğumlu olan İlker Aktuğ, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1988 yılında Balıkesir Devlet Su İşleri 25.Bölge müdürlüğünde göreve başlayan Aktuğ, 1996 yıllarından itibaren Manyas Barajı, Koçoğlu, Düzova, Balıkesir ili Şamlı bucağı Boğazköy ile Balya Dörtyol göleti inşaatları projelerinde görev yapan İlker Aktuğ, son olarak Manyas Barajı sağ sahil sulama inşaat projesinde görev yaptığını belirtti.