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Gündem Manyak mısın oğlum sen? O görüntüler herkesi şok etti
Gündem

Manyak mısın oğlum sen? O görüntüler herkesi şok etti

İstanbul Fatih'te bir kişi, poşet dolusu parayı havaya saçtı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete koyduğu sırada aynı kişi poşeti alıp yine paraları havaya attı.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 11:52:00 -
Manyak mısın oğlum sen? O görüntüler herkesi şok etti

İstanbul Fatih'te bir kişi, poşet dolusu parayı havaya saçtı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete koyduğu sırada aynı kişi poşeti alıp yine paraları havaya attı.

Olay, Eminönü Meydan'da cuma öğle saatlerinde meydana geldi. Bir kişi, meydana gelerek poşette bulunan paraları havaya saçmaya başladı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete doldurdu.

Paralar toplandıktan sonra aynı kişi, güvenlik görevlisinin elindeki para poşetini aldı. Elindeki poşetle bir süre yürüdükten sonra paraları yine havaya saçmaya başladı. Bu ilginç anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

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