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Manuel Fernandes'ten bomba açıklama! 'Ocak ayında...'

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova'da Fernandes'den ayrılık açıklaması geldi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:36
Manuel Fernandes'ten bomba açıklama! 'Ocak ayında...'

CSKA Moskova'yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuşan Fernandes, "Sezon sonuna kadar kulüple sözleşmem var. Sonra ne olur bilmiyorum. Belki de devre arasında ayrılacağım. Ancak şu an buradayım. Her şartta takımıma ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde elimden geldiğince yardım edeceğim." ifadeleri kullandı.

Manuel Fernandes'in menajeri Barbosa, geçtiğimiz dönemde yaptığı bir açıklamada Lokomotiv Moskova'nın 32 yaşındaki futbolcunun maaşını %40 oranında düşürmek istediğini söylemişti. (Sporx)

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 10:36
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