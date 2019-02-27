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Mantı: "Çok çalışıp, bileğinizin hakkını almalısınız"

Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Berman Mantı, öğrencilere başarı öykülerinin anlatıldığı seminerde, “Buradan alacağınız bilgiler eşliğinde başarıyı daha kolay yakalamanız için çalışmanız ve kendinizi yenilemeniz gerekiyor” dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:51
Mantı: "Çok çalışıp, bileğinizin hakkını almalısınız"

Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Berman Mantı, öğrencilere başarı öykülerinin anlatıldığı seminerde, “Buradan alacağınız bilgiler eşliğinde başarıyı daha kolay yakalamanız için çalışmanız ve kendinizi yenilemeniz gerekiyor” dedi.


Mantı, Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine iş hayatında başarılı olmanın püf noktalarının anlatıldığı “Başarılı Profil ve Başarı Öyküleri” konulu seminerde konuştu. Amaçlarının başarılı öğrenciler yetiştirmek ve özellikle kız öğrencilerin doğru meslek seçmeleri ve girişimcilik konusunda birinci ağızdan bilgilendirmek olduğunu söyleyen Mantı, "Girişimcilikte başarılı olmuş üyelerimizi, öğrencilerimizle buluşturarak ‘Başarılı Profil ve Başarı Öyküleri’ kendi ağızlarından dinlemelerini sağlıyoruz. Bu sayede sizin gibi öğrencilerimiz seçeceği mesleklerde yönlerini daha iyi bulmaktalar. Sizlerde buradan alacağınız bilgiler eşliğinde başarıyı daha kolay yakalamanız için çalışmanız ve kendinizi yenilemeniz gerekmektedir. Çok çalışıp, bileğinizin hakkını almalısınız. Çok kuyu değil, derin kuyu kazarsanız suya ulaşırsınız. Okul ve normal yaşantınızda önceliklerinizi belirlemeniz ve bu yolda ilerlemeniz şart” diye konuştu.


Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi Emine Demirci, seminerde aile olmanın erdemliliğinden söz ederek sahibi olduğu şirketi geliştirme adına verdiği mücadeleyi anlattı. Demirci, “Sizleri aydınlatmak, yolunuzu parlatmak adına buradayız. Kaderinize razı olmayıp, hayattan istemeyi bileceksiniz. Hedefiniz mutlaka olmalı. Sonra koyduğunuz hedef ile aranızdaki engelleri ortadan kaldırıp, hedefinize ulaşmalısınız. Kendinizi birçok konuda geliştirerek ardından bunu aşmanın yollarını bulmalısınız. Ya seveceğiniz işi yapacaksınız. Ya da yaptığınız işi seveceksiniz. En önemlisi ise insanı seveceksiniz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:51
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