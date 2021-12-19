Tırnak batması, enfeksiyon, mantar toplumda sık sık yaşanan bir sağlık problemidir. Yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlık olan tırnak mantarı toplumun yüzde 10’unu etkiler. Genellikle ayak tırnaklarında yaşanan bu geçici rahatsızlık, yürümeyi etkileyebilir. Bu yöntemleri uygulayın rahatsızlıktan kısa sürede kurtulabilirsiniz

Mantarlara, cilt ve tırnak enfeksiyonlarına karışım

Malzemeler

3 çorba kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

nane yağı

biraz su

eski bir fırça

Uygulanışı

Yapacağımız şey tüm malzemelerle bir karışım yapmak. Fırçayı tırnaklara yaymak ve fırçalamak için kullanacağız. 20 dakika bekleyip sonra ellerimizi durulayalım. Şu anda rahatlama hissedebileceksiniz çünkü mantarlara ve cilt ve tırnak enfeksiyonlarına elveda diyeceksiniz.

Kısa bilgiler

Tırnak mantarı için hangi doktora gidilir?

Hastalık ortaya çıktıktan sonra mutlaka bir cildiye uzmanına danışmak gerekir. Tedavi için mantar karşıtı krem ve spreyler tercih edilebilir. Bazı durumlarda oral olarak antifungal ilaçların kullanılması uzman tarafından önerilebilir.

Tırnak mantarı neden oluyor?

Tırnak mantar enfeksiyonlarına çeşitli mantar organizmaları türleri neden olur. Bu mantar organizmaları arasında tırnak mantarına en yaygın neden olan tür, dermatofit adı verilen bir mantar türüdür. Bunun yanı sıra çeşitli maya ve küf türleri de tırnak enfeksiyonlarına neden olabilir.