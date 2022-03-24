Mantarın faydaları nelerdir? Mantar nasıl seçilir, nasıl tüketilir?

Mantar nedir, ne işe yarar?

Düşük kalorili besinler arasında yer alan mantar, tüketilirken dikkatli olunması gereken bir yiyecektir. Mantar protein ve demir açısından çok zengindir. Ayrıca, mantarda A, B, D, P ve K vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor ve bakır mineralleri de bulunur. Ayrıca Hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı direnci arttırır.

Yemeklerimize lezzet katan mantar, yalnız lezzeti ile değil sağlığa olan değerli yararları ile de merak uyandırıyor ve çeşitli bilimsel araştırmalara konu oluyor. Doğada yetişen mantarlar yenilmek için uygun olanların yanında zehirli türleri de olan bir besin. Bu sebeple mantar yemeden önce bu konularda bilgi sahibi olmak ve bilinçli davranmak da son derece önemlidir.

Mantarın faydaları nelerdir?

- Mantarlar bağışıklık sistemini güçlendirir. Çok çeşitli hastalıklara karşı vücudu korur.

- Zengin vitamin içeriği ile beyin fonksiyonlarının kuvvetlenmesine yardımcı olur. Zihinsel ve bedensel gelişim sağlar.

- Kalp ve damar hastalıklarına sahip kişiler için yararlıdır.

- Kilo vermeye yardımcı olur.

- Sinir sistemini rahatlatıcı bir etkiye haizdir. Doğal bir depresyon savaşçısı olarak kabul edilir.

- Kanda bulunan şeker seviyesini dengeler.



- Kansızlığa iyi geldiği tespit edilmiştir.

- Tansiyon problemi yaşayan kişilerin tansiyonunun dengelenmesine yardımcı olur.

- Diş ve kemik gelişimini sağlayıcı bir özellik taşır.

Mantar nasıl seçilir, nasıl tüketilir?

Hem seçerken hem tüketirken dikkat etmeniz gereken başlıca hususları sizler için bir araya getirdik.

– Mantarı taze olarak tüketmeye özen gösterin.

– Mantar satın alırken buruşmuş ve solgun olanlardan uzak durun.

– Mantarı mutlaka buzdolabında hatta mümkünse bir kese kâğıdı içinde muhafaza edin.

– Mantarlar birbirilerine ne kadar az temas ederse o kadar geç bozulur.

– Bozulmayı engellemek için mantarları kâğıt havluya sarabilirsiniz.

– Mantarlar içinde bulundukları ortamın kokusunu çekerek içlerine hapsederler bu nedenle yoğun kokulu şeylerle aynı yerde muhafaza etmeyin.

– Mantarın yüzeyi lezzetli ve besin değeri çok yüksek olduğu için kabuklarını kesinlikle soymayın.

– Mantarlar kesildikten sonra kolayca kararır bunu engellemek için su dolu bir kaba yarım limon sıkın ve mantarları bu suyun içinde bekletin.

– Mantarı kesinlikle alüminyum bir tencerede pişirmeyin. Bu nitelikteki tencereler, mantarın renginin değişmesine neden olur.

Mantar türleri

Kültür Mantarı Kültür mantarı, aslında özel yöntemlerle yetiştirilen mantarların tümünü kapsayan bir terim. ...

İstiridye Mantarı

Kanlıca Mantarı

Yumurta Mantarı

Ayı Mantarı

Kuzu Göbeği

Keme Mantarı

İmparator Mantarı

Mantar zehirlenmesi belirtileri

Mantar zehirlenmesi belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkmaktadır. 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme.

Mantar zehirlenmesinde ne yapılmalı?

Mantar zehirlenmesine karşı özel bir panzehir yoktur ancak vücutta meydana getirmiş olduğu hasarın tedavisi yapılır. Mantar türüne göre penisilin G, silibinin, piridoksin, atropin, metilen mavisi, ve mide yıkanması ile aktif kömür tedavisi uygulanır.

Mantarın zararları

Mantar doğal bir antioksidan etkisi görse de aşırı tüketimi sonucu bazı rahatsızlıklar ortaya çıkarabilir. Gereğinden fazla miktarlarda mantar tüketilmesi, yorgunluk, halsizlik, mide sorunları ortaya çıkarabilir. •Çok fazla tüketiminde ayrıca alerji, cilt alerjisi ve baş ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkarabilir.