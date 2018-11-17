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Mantardan zehirlenen 107 yaşındaki Eşe nine, kurtarılamadı

Mersin'de yediği mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 107 yaşındaki Eşe Uslu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:33
Mantardan zehirlenen 107 yaşındaki Eşe nine, kurtarılamadı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yediği mantardan zehirlenen 6 çocuk ve 25 torunu bulunan 107 yaşındaki Eşe Uslu, hayatını kaybetti.

Erdemli ilçe merkezinde kızıyla birlikte yaşayan Eşe Uslu, kızı, damadı ve torunu ile birlikte ilçenin kuzeyindeki Harfilli Mahallesi'nden topladıkları mantardan yapılan yemeği akşam yedi. Yemeğin ardından rahatsızlanan aile bireyleri, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Eşe Uslu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Eşe Uslu'nun kızı, damadı ve torununun ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 16:33
  1. 107 yaşındaki Eşe Uslu
  2. Mersin
  3. Erdemli
  4. Mantar zehirlenmesi

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