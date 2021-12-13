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Aktüel Mantar toplarken kayboldular! Ekipler harekete geçti
Aktüel

Mantar toplarken kayboldular! Ekipler harekete geçti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, mantar toplamak için çıktıkları arazide kayboldukları bildirilen 3 kişi, ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 21:35:00 -
Mantar toplarken kayboldular! Ekipler harekete geçti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, mantar toplamak için çıktıkları arazide kayboldukları bildirilen 3 kişi, ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla bulundu.

Ergül Kan ve beraberindeki 3 kişi, mantar toplamak için Yılanlı Düzeyn mevkisindeki ormanlık alana gitti.

Bir süre sonra Ergül Kan ve Cemile Messiz'den haber alamayan diğer iki kişi, 112 ekiplerini arayarak kaybolduklarını bildirdi.

Bunun üzerine AFAD ile vatandaşlar arama çalışması başlattı. Cemile Messiz, orman içinden patika yolları kullanarak evine ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 2 saat süren arama çalışması yürütüldü. Ormanlık alanda sarp arazide kalan Ergün Kan ve diğer iki kişi de bulundukları yerden AFAD ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

 

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