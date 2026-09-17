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Gündem Mantar toplarken en zehirli yılanla karşılaştılar!
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Mantar toplarken en zehirli yılanla karşılaştılar!

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Mantar toplarken en zehirli yılanla karşılaştılar!

Sakarya’nın Hendek ilçesinde mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, Türkiye’nin nadir ve zehirli yılan türlerinden baran engereğini görüntüledi.

Olay, Hendek ilçesine bağlı Çiğdem Yaylası'nda meydana geldi. Mantar toplamak amacıyla yüksek kesimlerdeki ağaçlık alanlarda yürüyüş yapan vatandaşlar çalıların arasındaki yılanı fark etti. İlk etapta yılanı hareketsiz görünce ölü sanan vatandaşlar, yaklaştıklarında tepki vermesi üzerine durumun farkına vararak güvenli mesafeye çekildi. Güvenli bir mesafeden inceledikten sonra yılanın baran engereği olduğunu ve zehir salgıladığını fark eden vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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