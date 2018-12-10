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Mantar toplamaya gittiği ormanda ölü bulundu

Çorum'da Osmancık ilçesi Kamil Köyü yaylasında bulunan ormanlık alanda, mantar toplamak için evden çıkan yaşlı adamın cesedi bulundu.

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:04
Mantar toplamaya gittiği ormanda ölü bulundu

Çorum’un Osmancık ilçesinde mantar toplamak için evinden çıkan Hidayet Aksoy (80) ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Osmancık ilçesi Kamil Köyü yaylası ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan kişininin olduğunu fark eden mahalle sakinleri, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Hidayet Aksoy olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aksoy'un cansız bedeni savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Aksoy'un, ormanlık alana mantar toplamak için gittiği öğrenildi. 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 15:04
  1. Çorum
  2. Osmancık
  3. Mantar toplamaya gittiği ormanda ölü bulundu
  4. Hidayet Aksoy

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