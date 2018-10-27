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Mantar toplamaya giden vatandaş kurtarıldı

Dün Antalya'da mantar toplamak için Beşağaç mevkisine giden 4 arkadaştan toplama sırasında yolunu kaybeden biri AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 15:24
Mantar toplamaya giden vatandaş kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde mantar toplamak için evden ayrılan dört arkadaştan biri yolunu kaybetti. Arkadaşları tarafından bulunamayan vatandaş AKUT tarafından bulundu.

Jandarma ve 112 ekiplerinden sonra AKUT dahil oldu

Olay, dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mantar toplamak için Beşağaç mevkisine giden 4 arkadaştan bir tanesi toplama sırasında yolunu şaşırarak kayboldu. Diğer arkadaşları da kaybolan arkadaşlarını aramalarına rağmen bulamayınca olayı jandarma ve 112'ye bildirdi. Bölgeye hareket eden jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olaya AKUT Alanya ekibi de dahil oldu.

Cep telefonundan sinyal alındı

Olay yerinde gerçekleştirilen aramalar sonucunda kaybolan şahsın çevre köylere gidebileceği değerlendirildi. Bu esnada kaybolan şahsın kapalı olan telefonundan sinyal alındı ve gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda vatandaşın Yaylakonak Mahallesi'nde bir köy evine ulaştığı bilgisine ulaşıldı. Köy evine giden ekipler kaybolan vatandaşı buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaş yakınlarına teslim edildi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 15:24
  1. Antalya
  2. AKUT
  3. mantar
  4. Beşağaç mevkisi
  5. AKUT Alanya

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