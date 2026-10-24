Mantar toplamaya giden 71 yaşındaki kadından haber var!
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Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mantar toplamak için evinden çıkan 71 yaşındaki Ş.K. ormanlık alanda yolunu kaybetti. Telefonunun şarjı bitmeden önce çocuklarına yalnızca denizi gördüğünü söyleyebilen kadın, ekiplerin geniş çaplı aramasıyla bulundu.
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrılan 71 yaşındaki Ş.K.’den saatlerce haber alınamadı.
Olay, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Uzun Mehmet Mahallesi Radar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.K. (71), saat 14.00 sıralarında mantar toplamak amacıyla evinden ayrıldı. Saat 17.00 sıralarında yolunu kaybeden yaşlı kadın, telefonla çocuklarını arayarak yardım istedi. Bulunduğu yeri tarif edemeyen kadın, yalnızca denizi görebildiğini söyleyebildi. Bir süre sonra telefonunun şarjının bitmesi üzerine çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık alanlarda ve yaşlı kadının gitmiş olabileceği bahçelerde geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Arama çalışmalarına katılan AFAD ekipleri, yaşlı kadını ormanlık alanda buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ş.K., kontrol amacıyla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.