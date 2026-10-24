  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fon soruşturmasında kritik karar! Taha Çakmak’ın da aralarında olduğu 15 kişi tutuklandı Erdoğan’dan BM’ye reform ve Gazze çağrısı: Daha adil ve kapsayıcı bir yapı şart Müslüman kadın tarza değil farza bakar! Nur Sûresi’ni paylaşan tebliğci amcaya linç! Yunanistan'a açık uyarı! Türkiye'den müftü dayatmasına tepki! Sarıgül ailesine yönelik soruşturma büyüyor: 3 tutuklama, 2 ev hapsi Dünyanın peşinde olduğu elementler Türkiye'de! Sır seyahatleri bir bir açıkladı! Yumurtacı Hacer itirafçı oldu CHP’li Konak’ta Yahudilik propagandası Mikser Özgür akıllanmıyor Akit TV LGBT hakkında sordu! Sarıgül ne cevap VER’me’Dİ?
Yerel Mantar toplamaya giden 71 yaşındaki kadından haber var!
Yerel

Mantar toplamaya giden 71 yaşındaki kadından haber var!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Mantar toplamaya giden 71 yaşındaki kadından haber var!

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mantar toplamak için evinden çıkan 71 yaşındaki Ş.K. ormanlık alanda yolunu kaybetti. Telefonunun şarjı bitmeden önce çocuklarına yalnızca denizi gördüğünü söyleyebilen kadın, ekiplerin geniş çaplı aramasıyla bulundu.

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrılan 71 yaşındaki Ş.K.’den saatlerce haber alınamadı.

 

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Uzun Mehmet Mahallesi Radar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.K. (71), saat 14.00 sıralarında mantar toplamak amacıyla evinden ayrıldı. Saat 17.00 sıralarında yolunu kaybeden yaşlı kadın, telefonla çocuklarını arayarak yardım istedi. Bulunduğu yeri tarif edemeyen kadın, yalnızca denizi görebildiğini söyleyebildi. Bir süre sonra telefonunun şarjının bitmesi üzerine çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık alanlarda ve yaşlı kadının gitmiş olabileceği bahçelerde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

 

Arama çalışmalarına katılan AFAD ekipleri, yaşlı kadını ormanlık alanda buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ş.K., kontrol amacıyla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Mantar toplamaya gitmişti: 3 gün sonra bulundu!
Mantar toplamaya gitmişti: 3 gün sonra bulundu!

Gündem

Mantar toplamaya gitmişti: 3 gün sonra bulundu!

Uzmanlardan mantar uyarısı! 6 saat sonra çıkan belirti en tehlikelisi!
Uzmanlardan mantar uyarısı! 6 saat sonra çıkan belirti en tehlikelisi!

Sağlık

Uzmanlardan mantar uyarısı! 6 saat sonra çıkan belirti en tehlikelisi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23