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Kadın - Aile Mantar kavurma tarifi: Tadına doyum olmayan mantar kavurması tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Mantar kavurma tarifi: Tadına doyum olmayan mantar kavurması tarifi nasıl yapılır?

Pratik ve kolay kavurma tarifleri arasında en kolayıdır mantar kavurma, çook lezzetli olur ister sade ekmek bana bana, ister pilav yada makarna eşliğinde yiyebileceğiniz nefis tarif sizlerle.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 18:48:00 - 2022-05-07 18:51:37
Mantar kavurma tarifi: Tadına doyum olmayan mantar kavurması tarifi nasıl yapılır?

Mantar Kavurma Tarifi İçin Malzemeler

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 orta boy soğan
  • 1 adet kırmızı kapya biber
  • 1 adet sarı kapya biber
  • 2 adet yeşil biber
  • 500 gram mantar
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım demet maydanoz

Mantar Kavurma tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle bir tavaya yağımızı döküp ay şeklinde doğradığımız soğanları ekleyerek kavuruyoruz. Ardından jülyen doğradığımız biberleri ekliyoruz. Biberlerimiz olduktan sonra ince doğradığımız mantarları ekleyip pişirmeye devam ediyoruz. Ardından baharatları ve tuzunu ekliyoruz. Pişmesine yakın küçük doğradığımız maydanozları ekleyip 1-2 dakika sonra ocağımızın altını kapatıyoruz.

 

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