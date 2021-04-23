Mantar gibi açıyorlar! Terör örgütleri internete dadandı

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Terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgülerinin tamamı propaganda yapabilmek, ekonomik ve insani güç elde edebilmek için her gün yeni bir internet sitesi kurarak faaliyet göstermeye çalışıyor. Güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından sıkı bir şekilde takip edilen siteler, yasal yollardan erişimlerine engel getiriliyor. Fakat bu tür sitelerin yenisi gün geçmeden isim değişikliği veya rakamsal değişikliklerle yeniden faaliyete geçiriliyor.

Terör örgütü PKK’nın son zamanlarda girdiği dağılma sürecine, propaganda yapmak için kurduğu internet siteleri de nasibini almaya başladı. Güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerinin yakından takip ederek, bilişim suçları uzmanlarının da desteği ile, örgüt adına faaliyet yürüten tüm internet sitelerine yönelik son zamanlarda geniş çaplı operasyon başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde terör örgüt PKK’nın yayın organı olarak faaliyet gösteren Mezepotamya haber ajansının internet sitesi mahkeme kararıyla erişim engeli getirilirken, son olarak ta PKK’nın medya yapılanması adına faaliyet yürüten, “jinnews20.xyz” isimli internet sitesinin erişimine engel getirildi. Örgüt yayın organına getirilen engeli başka bir site üzerinden şöyle duyurdu, “Jinnews’in yayınını sürdürdüğü ‘jinnews19.xyz’ adresi için dün Diyarbakır 5’inci Sulh Ceza Hakimliği, bugün de Diyarbakır 2’nci Sulh Ceza Hakimliği ayrı ayrı erişim engeli kararı verdi. 2’nci Sulh Ceza Hakimliği, bugün ayrıca yayına devam ettiği ‘jinnews20.xyz’ adresi için de erişim engeli kararı verdi.” FETÖ’nün yurtdışına kaçan firari teröristlerinin kurdukları ve Türkiye’yi karalamak için kullandıkları internet sitelerine de geçtiğimiz günlerde mahkeme kararlarıyla erişim engeli getirilmişti.