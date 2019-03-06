Mantar deposundaki işçi akıma kapılıp, öldü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde mantar deposunda çalışan Ramazan Duman, taşıma bandında akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Yazır Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir mantar deposunda kompost çıkarma işinde çalışan Ramazan Duman (30), çıkardığı ürünleri taşıma bandına koyduğu sırada akıma kapıldı. Durumun fark edilmesi üzerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Duman, ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Duman kurtarılamadı. Duman'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Yazır Mahallesi'nde toprağa verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.