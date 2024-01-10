Mansur’un Togo çıkmazı 25 milyon alınsaydı konu kapanacaktı
Erbakan ile Erdoğan’ın bir dönem avukatlığını yapan Mehmet Ali Alan, eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki TOGO Kuleleri davasını değerlendirdi. Yavaş ile CHP’li iki belediye meclis üyesinin Aygün’den 25 milyon lira rüşvet istedikleri bilgisiyle kamuoyunun yakından takip ettiği davaya ilişkin, şunları dile getirdi: “TOGO Kuleleri’ni yıkmak mümkün değildir. Mansur bey gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu oyalıyor.
Taha Emre Özdemir Ankara
Plan iptal edilmeden önce Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi arsa sahiplerine ruhsat veriyor. Onlar da aldıkları ruhsat dahilinde inşaata başlıyor ve çatıyı kapatıyorlar. Danıştay’ın kararları var. Şu anda zaten Aygün inşaata devam etmekte. Mimarlar Odası Ankara Şubesi; Mansur Yavaş’ın İmar Daire Başkanı Ertuğrul Candaş’a, ‘Mahkeme kararı iptal edildi.
Git binayı mühürle’ diyor. Candaş da şöyle cevap veriyor: Biz 2.10 yoğunlukta iken ruhsat isteyen Sinan Aygün’e izin verdik. Projesini de tasdik ettik. Aygün ruhsata ve projesine uygun inşaat yaptı. Dolayısıyla ben verdiğim ruhsattan dolayı gidip orayı mühürleyemem.’
Bundan 20 gün sonra Tele 1’e çıkan Mansur Yavaş da ‘Mehmet Ali Alan kararı gizlemeyip söyleseydi ben gidip mühürleyecektim’ açıklaması yapıyor. Senin İmar Dairesi Başkanın açıktan yazdığı yazıda, ‘Ben gidip mühürleyemem demedi mi?’ Ankara 17. İdare Mahkemesi, ‘Karar, Büyükşehir Belediyesi’ne tebliğ edilmiştir’ diye karar açıklamadı mı? Devlet adamına yakışan doğruları söylemektir, hakkı hakikati anlatmaktır. 25 milyon alınsaydı bu olaylar hiçbir şekilde gündeme taşınmayacaktı. Bu para verilmedi diye kendi yaptığı usülsüz işleri beni suçlayarak aklamaya çalıştı.”
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