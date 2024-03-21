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Siyaset Mansur'un ipliğini pazara çıkaran video! İYİ Partili isim ifşa etti
Siyaset

Mansur'un ipliğini pazara çıkaran video! İYİ Partili isim ifşa etti

Yeniakit Publisher
2024-03-21 21:59:00 - 2024-03-21 22:06:12

CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim, meydanlarda siyasilerin birbirlerine sert çıkışlarıyla ateşlenirken; İYİ Parti Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım, Mansur Yavaş'ın maskesini düşürdü. Yıldırım, makam araçlarını satıp minibüsle gidip geldiğini söyleyen Mansur Yavaş'a tahsis edilen makam aracının 67 olduğunu belgelerle ifşa etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadıkları hezimetin ardından yerel seçimlerde CHP ile ittifaka kapıları kapatan İYİ Parti, eski ortağına sert sözlerle yüklenmeye devam ediyor.

CHP'li İBB Başkan ve adayı Ekrem İmamoğlu İstanbullulara verdiği sözleri 'hatırlamıyorum' diyerek milletle dalga geçerken; Mansur Yavaş ise söylediği yalanlarla kendini rezil etmeye devam ediyor.

Makam aracı sayısını 67'ye yükseltmiş!

Son olarak katıldığı bir programda "Makam araçlarımı sattım. İşe minibüsle gidip geliyorum" diyen Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki makam aracı sayısını 67'ye yükselttiği ortaya çıktı.

İYİ Partili Yıldırım Mansur Yavaş'ı ifşa etti

İYİ Parti Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki makam tahsisli araçlar listesini paylaştı.

Topel, Yavaş'ın sözlerini hatırlattığı mesajında, "Mansur Yavaş’ın makamına tahsisli araç sayısı 67. İşte Mansur Yavaş tipi belediyecilik!" notunu düştü.


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