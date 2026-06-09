Mansur'dan rantın kralı! Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde süper skandal

Ankara’nın efsane başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’li yönetimini, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm projesi üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Gökçek, Ankara’daki büyük imar usulsüzlüğünü gündeme taşıdı.

Gökçek, X (Eski Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Mansur Yavaş bu işin altından kalkamazsın” diyerek projenin detaylarını ve iddialarına ilişkin belgeleri paylaştı.

İHALE SONRASI PROJE NOTU DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASI

Melih Gökçek, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ihale edilen yerlerde, ihalenin hemen ardından ihaleyi alan firmanın proje notlarında değişiklik yapmak üzere Belediye Meclisine müracaat ettiğini belirtti.

Gökçek'in paylaştığı bilgilere göre firmanın talebi şu şekilde:

İnşaat alanının sabit kalması.

Müteahhidin istediği büyüklüklerde dilediği kadar konut yapabilmesi.

Yasal olarak 4000 civarında olması gereken konut sayısının bu taleple 12-13 binlere kadar çıkarılması.

“HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL, BAŞTAN AŞAĞI SUÇ”

Böyle bir uygulamanın hukuken mümkün olmadığını vurgulayan Gökçek, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarının konut sayısına göre belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Söz konusu arazinin kesinlikle böyle bir artışa müsait olmadığını ifade etti.

Sürecin belediye içindeki işleyişine dair de iddialarda bulunan Gökçek, İmar Daire Başkanlığı'nın konuya karşı çıkmasına rağmen, İmar Komisyonu'ndaki CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla konunun komisyonda kabul edildiğini belirtti ve bu durumu “Baştan aşağı suç” olarak nitelendirdi.

“PLAN ONAYLANMADAN 17 MİLYAR TL'LİK SATIŞ YAPILDI”

İddialarının en dikkat çekici kısmında müteahhit firmanın henüz plan onaylanmadan satışa başladığını ileri süren Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

İhaleyi alan "İMF" rumuzlu müteahhit, daha ortada tasdik edilmiş bir plan yokken 20, 30 ve 40 metrekarelik daireleri satışa çıkardı.

Bu satışlardan şimdiden 17 milyar TL'lik gelir elde edildi.

Müteahhit, planın geçeceğine dair garantiyi doğrudan Mansur Yavaş'tan aldı.

Bahsi geçen müteahhit, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden en büyük işleri alan ve her işte Mansur Yavaş'a çok güvenen bir isimdi.

“MECLİS ÜYELERİ YARGILANIR, ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM”

Planın bugün yarın Belediye Meclisi'nde görüşüleceğini belirten Gökçek, bu tarz bir kararın meclisten çıkması halinde oy veren bütün meclis üyelerinin bu kanunsuzluktan yargılanmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Gökçek, “Bu plan bugün yarın Meclis’te görüşülecek. Bu yasal olmayan plana oy verecek tüm Meclis üyeleri savcılık önüne çıkması kesin. Hiç kimseye şikayet etmese ben şikayet ederim…” diyerek Mansur Yavaş'a, “Hadi Mansur Yavaş maçan sıkıyorsa Meclis’ten bunu geçir” sözleriyle meydan okudu.