  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mansur’dan Menderes hazımsızlığı
Gündem

Mansur’dan Menderes hazımsızlığı

Yeniakit Publisher
2023-12-15 10:51:00 -
Mansur’dan Menderes hazımsızlığı

MHP’de siyaset yaptığı süreçte Devlet Bahçeli’yi manevi değerlerden uzaklaşıp partisini “CHP’ye benzetmek” suçlayan Mansur Yavaş, değme CHP’lilere taş çıkarıyor. Yavaş, Çankaya’da yapılacak parka Adnan Menderes isminin verilmesine karşı çıktı.

ZEKERİYA SAY  İSTANBUL

MHP’de siyaset yaptığı süreçte Devlet Bahçeli’yi manevi değerlerden uzaklaşıp partisini “CHP’ye benzetmekle” küstah şekilde suçlayan Mansur Yavaş, değme CHP’lilere taş çıkarıyor. ABB Başkanı seçilir seçilmez heykel açılışları yaparak rüştünü ispatlayan Yavaş şimdi de CHP destekli cuntacıların idam ettiği Adnan Menderes ismi üzerinden ne kadar samimi CHP’li olduğunu tescilledi. ABB Meclisi’nce, Çankaya İlçesi Angora Evleri ve Beytepe Bulvarı arasında yapılacak parka “Adnan Menderes” isminin verilmesi kararlaştırıldığı halde, CHP’li Yavaş’ın alınan kararı yok saydığı ortaya çıktı. Belediye’nin 11 Nisan 2021 tarihli toplantısında alınan kararı tanımayan Yavaş’ın adeta derebeyi gibi hareket ederek söz konusu parka Şehit Başbakan Menderes yerine “Lodumlu Rekreasyon Alanı” ismini verdiği öğrenildi.

Meclis kararı yok sayıldı

Yavaş’ın skandal tavrını ifşa eden AK Parti ABB Meclis Üyesi Murat Akça, şunları anlattı: “Demokrasi şehidimiz Adnan Menderes adını yaşatılması için verdiğimiz önerge havada kaldı. Bakınız park bitti açılış yapıldı. Aklıma üç tane soru geliyor. Meclis’te aldığımız kararlar neden yok sayılıyor? Meclis’te karara bağlanmadan herhangi bir isim buraya nasıl veriliyor? Bu hatayı yapan kişiler hakkında herhangi bir soruşturma açılır mı? Açılmazsa, önümüzdeki ay Meclis’te soru önergesi olarak vereceğim. Yanlışın bir an önce halledilmesini istiyorum. Menderes ‘demokrasi şehidimiz’ olan eski başbakanlarımızdan. Adının yaşatılması gerektiği için oraya verdik. Çankaya Belediyesi’nde bu konuda çok ayak diretildi. Bunu da istemiyoruz. Meclis’ten geçenin getirilmesini talep ediyoruz.”

Yavaş'tan İYİ Parti'nin kararına ilk yorum
Yavaş'tan İYİ Parti'nin kararına ilk yorum

Gündem

Yavaş'tan İYİ Parti'nin kararına ilk yorum
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi'nden şok İmamoğlu satın aldı! İstanbul’un bütçesi nerelere harcanıyor
Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi'nden şok İmamoğlu satın aldı! İstanbul’un bütçesi nerelere harcanıyor

Gündem

Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi'nden şok İmamoğlu satın aldı! İstanbul’un bütçesi nerelere harcanıyor

İhalelerin hepsinde usulsüzlük! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu!
İhalelerin hepsinde usulsüzlük! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu!

Gündem

İhalelerin hepsinde usulsüzlük! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu!

Ankara'da büyük skandal! CHP'lilerin öve öve bitiremediği Mansur Yavaş park alanını bile satmış
Ankara'da büyük skandal! CHP'lilerin öve öve bitiremediği Mansur Yavaş park alanını bile satmış

Gündem

Ankara'da büyük skandal! CHP'lilerin öve öve bitiremediği Mansur Yavaş park alanını bile satmış

Sayıştay raporları Mansur Yavaş'ın yönetimini gözler önüne serdi! ABB şirketleri borç batağında!
Sayıştay raporları Mansur Yavaş'ın yönetimini gözler önüne serdi! ABB şirketleri borç batağında!

Gündem

Sayıştay raporları Mansur Yavaş'ın yönetimini gözler önüne serdi! ABB şirketleri borç batağında!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bal

'Lavrens Parkı' CHP'ye daha iyi yakışırdı...

ğp

liderleri ne çirkin kadın meral azılı bir islam düşmanı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23