Mansur’dan Menderes hazımsızlığı

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

MHP’de siyaset yaptığı süreçte Devlet Bahçeli’yi manevi değerlerden uzaklaşıp partisini “CHP’ye benzetmekle” küstah şekilde suçlayan Mansur Yavaş, değme CHP’lilere taş çıkarıyor. ABB Başkanı seçilir seçilmez heykel açılışları yaparak rüştünü ispatlayan Yavaş şimdi de CHP destekli cuntacıların idam ettiği Adnan Menderes ismi üzerinden ne kadar samimi CHP’li olduğunu tescilledi. ABB Meclisi’nce, Çankaya İlçesi Angora Evleri ve Beytepe Bulvarı arasında yapılacak parka “Adnan Menderes” isminin verilmesi kararlaştırıldığı halde, CHP’li Yavaş’ın alınan kararı yok saydığı ortaya çıktı. Belediye’nin 11 Nisan 2021 tarihli toplantısında alınan kararı tanımayan Yavaş’ın adeta derebeyi gibi hareket ederek söz konusu parka Şehit Başbakan Menderes yerine “Lodumlu Rekreasyon Alanı” ismini verdiği öğrenildi.

Meclis kararı yok sayıldı

Yavaş’ın skandal tavrını ifşa eden AK Parti ABB Meclis Üyesi Murat Akça, şunları anlattı: “Demokrasi şehidimiz Adnan Menderes adını yaşatılması için verdiğimiz önerge havada kaldı. Bakınız park bitti açılış yapıldı. Aklıma üç tane soru geliyor. Meclis’te aldığımız kararlar neden yok sayılıyor? Meclis’te karara bağlanmadan herhangi bir isim buraya nasıl veriliyor? Bu hatayı yapan kişiler hakkında herhangi bir soruşturma açılır mı? Açılmazsa, önümüzdeki ay Meclis’te soru önergesi olarak vereceğim. Yanlışın bir an önce halledilmesini istiyorum. Menderes ‘demokrasi şehidimiz’ olan eski başbakanlarımızdan. Adının yaşatılması gerektiği için oraya verdik. Çankaya Belediyesi’nde bu konuda çok ayak diretildi. Bunu da istemiyoruz. Meclis’ten geçenin getirilmesini talep ediyoruz.”